Figuras del fútbol y el espectáculo lamentaron el fallecimiento de Sabella

Miércoles, 09 de diciembre de 2020

Angel Di María, Marcos Rojo, Ubaldo Fillol y Diego Latorre son algunos de los futbolistas que recordaron a Alejandro Sabella el jugador de fútbol y técnico de la Selección fallecido a los 66 años.







Alejandro Sabella fue un tipo muy querido no solamente en el mundo del fútbol y muchas instituciones y figuras del deporte, la cultura y la política lamentaron su muerte.



Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes, fue el capitán de aquel equipo campeón de la Copa Libertadores 2009 que dirigía Alejandro Sabella, y la "Brujita" era su técnico dentro de la cancha, por lo que hoy volcó en sus redes sociales todo los sentimientos que los unían con un elocuente dolor.



Ángel Di María, figura de París Saint Germain de Francia, escribió hoy que recordará "siempre" al fallecido Alejandro Sabella, exentrenador del seleccionado argentino entre 2011 y 2014, con una fotografía en la que lo vio festejando un gol en el Mundial de Brasil, en el que Argentina terminó subcampeón tras caer con Alemania por 1-0.



"Que descanses en paz, Alejandro. Voy a recordarte siempre así, míster", posteó Di María en una storie de Instagram.



El defensor Marcos Rojo despidió hoy a su exentrenador en el seleccionado argentino y de Estudiantes y aseguró que "siempre" lo llevará con él y que lo extrañará "muchísimo" en el resto de su vida.



"Lo voy a extrañar muchísimo, siempre lo voy a llevar conmigo. Qué tristeza enorme esta noticia pero me quedo con esa noche en el country antes de volver a jugar con la camiseta que tanto amamos los dos", posteó el futbolista de Manchester United en su Instagram.





El exvolante Javier Mascherano despidió a Alejandro Sabella, quien fue su entrenador en el seleccionado argentino de fútbol y falleció hoy a los 66 años, y agradeció "a la vida" por haberlos cruzado.



Diego Latorre, exfutbolista y actual comentarista de TV, fue de los primeros en manifestarse en la red social Twitter. "Lamento profundamente el fallecimiento de Alejandro Sabella. Un año fatídico. QEPD", expresó Latorre, a dos semanas de la muerte de Diego Armando Maradona.



El técnico y exjugador Pedro Troglio, un referente de Gimnasia y Esgrima La Plata, posteó una foto de Sabella con esta frase: "Quiero despedir a un gran tipo, noble, como pocos a quien tuve la suerte de conocer y escuchar mucho. QEPD querido Alejandro. Condolencias a toda su familia".



Nicolás Pareja, quien acaba de retirarse del fútbol como jugador, también se sumó a las condolencias para la familia y amigos de Sabella. "Mi más sentido pésame para toda su familia y amigos. Descansa en paz Alejandro".







Matías Almeyda también se lamentó por la partida de Sabella. "Que tristeza, te recordaré con mucho cariño y respeto. Mis condolencias a la familia de Alejando Sabella", señaló el actual técnico de San Jose Earthquakes de la Major League Soccer.



Ubaldo Matildo Fillol, exarquero campeón del mundo de 1978, se manifestó en Twitter: "Otro durísimo golpe para el fútbol en este negro 2020: se fue el querido Alejandro Sabella. Jugador exquisito, técnico ganador que nos llevó a jugar la última final en una copa del mundo y una gran persona. Mis condolencias a sus familiares. Abrazo del alma al cielo, Pachorra".



"A los 66 años, murió Alejandro Sabella, el entrenador que llevó a la Selección a la final del Mundial 2014. La Secretaría de Deportes de la Nación acompaña en el dolor a sus familiares y amigos", publicó la entidad que conduce Inés Arrondo.







Algunos trabajadores de la cultura y el espectáculo se sumaron a los saludos en las redes sociales. "Qué año difícil, que tristeza enorme. Abrazo y beso a toda la familia y amigos. Se fue un tipo muy importante en el fútbol, un jugador hermoso y un DT/Maestro impresionante....y por lo que dicen los que tuvieron la suerte de convivir con el un tipo espectacular. Qué dolor!", escribió el actor Federico D'Elía, fanático de Estudiantes.



El filósofo Darío Sztajnszrajber, otro reconocido hincha del 'Pincha', comentó: "Ay, qué dolor... Amigo, maestro. Sabella, tristeza infinita".





PODCAST · DARIO SZTAJNSZRAJBER: "SABELLA FUE UN GRAN DOCENTE QUE TRASCENDIÓ LA ESFERA DEPORTIVA"





La AFA y los clubes



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó su dolor por la muerte de Alejandro Sabella, técnico del seleccionado argentino finalista en el Mundial de Brasil 2014.



"#ProfundoDolor La AFA, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Alejandro Sabella, ex entrenador de Argentina, y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos", fue el mensaje de la AFA.



En la red de la LPF se publicó otro posteo: "La familia de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA lamenta profundamente el fallecimiento de Alejandro Sabella, y acompaña a todos sus seres queridos en este triste momento. #QEPD Profesor".







River, uno de los clubes donde Sabella fue futbolista y entrenador, publicó una foto de 'Pachorra' con la camiseta de la banda y el siguiente mensaje: "En este día de profunda tristeza, River Plate despide a un hijo de la casa. Te vamos a extrañar, Alejandro".



Ferro, otro de los clubes donde jugó, escribió en Twitter: "Con profundo dolor despedimos a Alejandro Sabella, quien supo vestir la camiseta de #Ferro en 1987/88. Desde el club enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos".



"Boca Juniors despide a Alejandro Sabella, jugador de larga trayectoria y técnico de la Selección Argentina subcampeona del mundo en Brasil 2014, y acompaña a sus familiares y amigos en este triste momento", expresó el Twitter oficial del club "xeneize".



"Racing Club lamenta el fallecimiento de Alejandro Sabella, jugador y entrenador de notable trayectoria, DT de Argentina en el Mundial de Brasil 2014. Acompañamos a su familia y seres queridos en su dolor", fue el mensaje del club de Avellaneda.



El Rojo fue otro de los clubes que publicó en Twitter: "El Club Atlético Independiente lamenta profundamente el fallecimiento de Alejandro Sabella, gran entrenador del fútbol argentino. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este duro momento".



Vélez manifestó que el club "despide a un digno hombre del fútbol que siempre nos dispensó su admiración y respeto. Hasta siempre, Alejandro Sabella. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos".



Newell's de Rosario, por su parte, lamentó "el fallecimiento de Alejandro Sabella" y expresó "sus más sinceras condolencias a familiares y amigos en este duro momento".



Belgrano de Córdoba escribió: "Con tu sabiduría, simpleza y humildad fuiste un verdadero grande y una persona muy querida. Por eso los y las amantes del fútbol te vamos a extrañar. Acompañamos en el dolor a toda la familia. QEPD, Alejandro Sabella".



En tanto el clásico rival del "Pincha", Gimnasia y Esgrima La Plata, también se manifestó en las redes con un sentido reconocimiento en el que el club "lamenta el fallecimiento de Alejandro Sabella, ex Director Técnico de la Selección Argentina. Acompañamos a su familia en este difícil momento".



Muy conmovedor resultó el mensaje de Sheffield United, el club inglés en el que jugó entre 1978 y 1980, en su derrotero por el fútbol de ese país, donde también actuó en el segundo semestre de este ultimo año y en 1981 por Leeds United, el equipo ahora dirigido por otro extécnico del seleccionado argentino como Marcelo Bielsa.



"Descansa en paz, Alex Sabella. Una vez, una hoja", dice el texto en inglés de Sheffield, que lo acompaña con dos fotos de su exjugador, una vistiendo la camiseta a bastones rojos y blancos del club, con una pelota en la cabeza, y por debajo la imagen de un corazón partido.



Y finalmente Gremio, de Porto Alegre, el único club en el que jugó en Brasil en 1985 y 1986, le ofreció una extensa dedicatoria de despedida, con el siguiente contenido: "Alejandro Sabella nos dejó hoy. El argentino vistió nuestro manto en 1985 y 1986, habiendo ganado dos veces el campeonato gaúcho en esos años. Un centrocampista creativo que aprendió a valorar y dominar los espacios con el Maestro Espinosa (el entrenador brasileño de aquel equipo, Valdir Espinosa). Deseamos fuerza a la familia, amigos y fans en este momento",