118 muertes y 3.119 nuevos casos de Coronavirus en Argentina

Martes, 08 de diciembre de 2020

Con lo informado este lunes suman 39.888 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.466.309 los contagiados desde el inicio de la pandemia.







Otras 118 personas murieron y 3.119 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 39.888 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.466.309 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.723 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,8% en el país y del 58,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 27,47% (857 personas) de los 3.119 infectadoscorresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.



De los 1.466.309 contagiados, el 88,7% (1.300.696) recibió el alta.



En detalle



El reporte vespertino consignó que murieron 74 hombres: 32 residentes en la provincia de Buenos Aires; 6 en la Ciudad de Buenos Aires; 5 en Chubut; 5 en Córdoba; 5 en Corrientes; 2 en Entre Ríos; 4 en La Pampa, 1 en Mendoza; 1 en Neuquén; 4 en Santa Cruz; y 9 en Santa Fe.



También fallecieron 43 mujeres: 21 en Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chubut; 3 en Córdoba; 2 en Corrientes; 3 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 3 en La Pampa; 1 en Santa Cruz; y 5 en Santa Fe.



El Ministerio aclaró que una persona, residente en la provincia de Córdoba, fue registrada sin dato de sexo.



Este lunes se registraron en la provincia de Buenos Aires 693 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 164; en Catamarca, 30; en Chaco, 96; en Chubut, 161; en Corrientes, 185; en Córdoba, 95; en Entre Ríos, 55; en Jujuy, 1; en La Pampa, 58; en La Rioja, 19; en Mendoza, 32; en Misiones, 6; en Neuquén, 473; en Río Negro, 93; en Salta, 13; en San Juan, 35; en San Luis, 43; en Santa Cruz, 119; en Santa Fe, 576; en Santiago del Estero, 57; en Tierra del Fuego, 109; y en Tucumán 86.Formosa no reportó casos positivos.



En las últimas 24 hs fueron realizados 9.951 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.111.139 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 90.600 muestras por millón de habitantes.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 629.170 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 160.837; Catamarca, 1.215; Chaco, 20.826; Chubut, 24.649; Corrientes, 8.862; Córdoba 117.607; Entre Ríos, 24.575; Formosa, 189; Jujuy, 18.416; La Pampa, 6.338; La Rioja, 8.858; Mendoza, 57.600; Misiones, 579; Neuquén, 35.112; Río Negro, 32.971; Salta, 21.431; San Juan, 8.499; San Luis, 15.144; Santa Cruz, 17.416; Santa Fe, 154.795; Santiago del Estero, 16.216; Tierra del Fuego, 16.854; y Tucumán, 67.350.



Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 17 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que, por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.









En este contexto, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y el coordinador de la Unidad Coronavirus del Conicet, Jorge Geffner, coincidieron en la necesidad de mantener las medidas sanitarias para evitar que haya rebrotes significativos de Covid-19 en una eventual segunda ola que, estiman, podría darse en marzo o abril de 2021.



Gollan dijo que "esa segunda ola puede ser sobre gente que tiene más de 60 años o no. Si vamos haciendo que la circulación sea solamente sobre gente que en general no tiene causas graves, eso nos ayuda a bajar la circulación del virus en la gente que tiene más peligro".



En declaraciones a radio 19, Gollan agregó que la preocupación del Gobierno bonaerense es que se está registrando "mucha movilidad y algunas escenas que no nos gustan".



Asimismo, aclaró que "la circulación (del virus) baja en temporadas de calor, pero ayudada con medidas de prevención".



A su vez, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, dijo que el test de coronavirus que deberán realizarse las personas que ingresen a la Ciudad de Buenos Aires desde mañana consiste en una "muestra de saliva muy sencilla que dura menos de diez minutos y las personas no necesitan quedarse a esperar el resultado".



Otro requisito para los turistas que arriben a Buenos Aires del interior y países limítrofes es la presentación de una declaración jurada, que podrá completarse online.





Panorama mundial



En el plano global, el Reino Unido iniciará el martes la primera campaña de vacunación contra el coronavirus en un país occidental, en un gran paso en la lucha contra una pandemia que no deja de crecer justo antes de las fiestas de fin de año y que promete agravarse aún más en el invierno del hemisferio norte.



En las últimas 24 horas, a nivel global se reportaron más de 533.000 nuevos contagios y 7.189 muertes, según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins (JHU).



A nivel gobal, el acumulado de contagios es de 67,3 millones y el de fallecidos, de 1,54 millones de decesos.



A la cabeza de las naciones más afectadas por la pandemia continúa Estados Unidos, que se acercaba a un promedio de 200.000 casos de coronavirus al día en medio de su peor ola de contagios, con 1.113 nuevas muertes en las últimas 24 horas y récord de hospitalizados, superando los 100.000 por quinto día consecutivo.



Para evitar el colapso sanitario, California puso a 20 millones de personas bajo confinamiento, con cierre de la mayoría de las oficinas y la prohibición de reuniones, mientras que los bares y servicios, como las peluquerías, permanecen cerrados y los restaurantes solo pueden vender comida para llevar.



El primer país en realizar una campaña de vacunación masiva será Reino Unido, que comenzará mañana, a menos de una semana de haber aprobado el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech.



En paralelo, la Unión Europea tiene previsto adoptar una decisión el 29 de diciembre sobre la aprobación del uso de una primera vacuna en el continente, que desde semanas lidia con una fuerte segunda ola de casos de Covid-19 que forzó nuevas restricciones.



"El despliegue exitoso de las vacunas es vital para que Europa salga de la sombra de la pandemia, será la prioridad número uno en los próximos meses", subrayó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, responsable también de la cartera de Fiscalidad en Bruselas, citado por la agencia Europa Press.



Ya solicitaron la aprobación de la vacuna al ente regulador de la unión europea la alemana BioNTech, y las estadounidenses Pfizer y Moderna.



En Brasil, el segundo país a nivel global con más muertes por coronavirus y el tercero con más casos, después de Estados Unidos e India, también se dio a conocer que el inicio del procedimiento será el 25 de enero de 2021 en el estado de San Pablo, informó su gobernador, Joao Doria.