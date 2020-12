Boca y River se enfrentarán el 3 de enero en La Bombonera

Martes, 08 de diciembre de 2020

Ambos ganadores de sus zonas de la primera ronda salieron sorteados en el Grupo A y se medirán en la cuarta fecha. ¡Será el primer clásico de 2021!





La Copa Diego Armando Maradona se aseguró este lunes, en el sorteo de su segunda ronda, un Superclásico en su fixture que, si bien no va a poder evitar que el extraño 2020 también quede en la historia como un año sin clásicos -el anterior fue 1929-, hará comenzar 2021 bien arriba: el enfrentamiento será el 3 de enero en La Bombonera.





Boca fue el primero en salir sorteado desde el copón de ganadores de sus zonas, la A, mientras que el último en entrar allí fue River, cuando solo quedaba por salir junto a Colón. Así, quedo definido que se medirán en la cuarta fecha, con descanso copero de 10 días después de los cuartos de final de la Libertadores -aunque resta definir si clasifica Boca- pero a dos días de las posibles fechas de semifinales, en caso de llegar a esa instancia.



Vale mencionar que la Conmebol ya confirmó la fecha de las semis de la Libertadores para la semana de 5 de enero. Es decir: no necesariamente el martes 5 de enero, sino que también podrían ser el 6. Pero entonces surge una incógnita: ¿si fueran el 5, habrá cambio de fechas en la Copa Maradona?



Se viene el Superclásico más tempranero de la historia



Hasta ahora, el enfrentamiento más cercano a un Año Nuevo había sido el 6 de enero de 1932 en el Monumental, cuando Boca ganó 3-0 y se consagró campeón.





2020, un año sin Superclásico

El año 2020 entrará en la historia como uno de los pocos en los que no se disputó ningún Superclásico. De hecho, hay que remontarse hasta 1929 (sí, ¡91 años atrás!) para encontrar un caso similar.