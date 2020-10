Curuzú Cuatiá registró su primer caso de Coronavirus

Viernes, 09 de octubre de 2020

En horas de la siesta, las autoridades municipales y del Hospital Fernando Irastorza confirmaron el caso.





El primer caso de Curuzú Cuatiá, se trata de "una persona que no es de Curuzú, pero que proviene de Buenos Aires, y que iba a realizar algunas tareas laborales en nuestra Provincia esta alojada en el Parador de ingreso en nuestra ciudad en el acceso oeste, bajo protocolo se le había hisopado en el ingreso a nuestra provincia y hoy se confirmó que una de las dos personas que venía en ese grupo tuvo resultado positivo", dijo el doctor Marcelo Grela en conferencia de prensa.



"Se comprobó cual era el protocolo que implementaron en ese Parador, se hicieron recomendaciones y se van a tomar medidas de aislamiento y toma de hisopados en ese lugar".







"Queríamos aclarar que este es un caso importado, no es una persona de Curuzú, sino que está alojada temporariamente porque ingresaba a trabajar en nuestra provincia, se esta analizando que hacer con ellas y se les hace saber a la población que tenemos que cuidarnos y tomar todas las medidas de prevención para evitar un brote en nuestra ciudad", estimó Grela.



En tanto que el Jefe Comunal José Irigoyen manifestó que "en este momento estamos con un caso positivo que no es de Curuzú, pero como estuvo en este Parador, haremos todos los procedimientos respectivos y quiero informar a la comunidad y pedirles que se extremen los cuidados".



"Probablemente, en las próximas horas haya una necesidad de prohibir las reuniones sociales, que conllevará al cierre de los bares y restaurantes".



"Si bien el positivo es de otra provincia, hasta que no tengamos la certeza de cuál ha sido la trazabilidad del caso, estamos en alerta".



Las siguientes medidas regirán hasta el martes 13:



1) Cierre de bares y restaurantes (sólo podrán vender con delivery)



2) Se prohibe la actividad en los gimnasios y de cualquier actividad deportiva grupal habilitada hasta ahora



3) Se suspenden los cultos, peregrinaciones y misas



4) Se recomienda que se evite la circulación de personas en la vía pública



5) En las colas de los cajeros y comercios, respetar el distanciamiento social, usar el barbijo y que los comerciantes mantengan todo desinfectado



6) Los comercios solo podrán permanecer abiertos hasta las 22 horas



7) Se procederá al cierre de la arteria principal (Berón de Astrada)



8) Se suspenden las reuniones sociales, familiares y de amigos. Se recomienda a las personas de riesgo que se preserven hasta que se tenga noción de la realidad epidemiológica



9) Se solicita extremar los cuidados y no salir si no es necesario.