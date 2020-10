Educación ratificó que el año lectivo concluirá sin clases presenciales Viernes, 09 de octubre de 2020 El coronavirus no da tregua en Corrientes y es por ello que la Provincia manifestó ante el Consejo Federal de Educación que, en lo que resta de 2020, seguirá el dictado de clases de manera remota o a través de cuadernillos. En 2021, el ciclo comenzaría en abril.



La ministra de Educación de la Provincia, Susana Benítez, participó ayer activamente de la reunión virtual del Consejo Federal de Educación. En el cónclave, presidido por el titular de la cartera educativa argentina, Nicolás Trotta, se analizó lo desarrollado durante estos casi siete meses de cuarentena, en la que los alumnos de todo el país no pudieron tener clases presenciales.



Si bien uno de los tópicos centrales era debatir la posibilidad del regreso a las clases presenciales, la ministra Benítez, al término del encuentro federal, ratificó que los alumnos correntinos no volverán a las aulas en lo que resta del ciclo 2020.



“Hemos pedido específicamente que sean respetadas las autonomías provinciales. Reitero, por el momento, de acuerdo a estas situación de pandemia que estamos atravesando, no estamos en condiciones de volver a las clases presenciales, vamos a continuar con la forma remota, ya sea con la virtualidad o trabajando con los cuadernillos, como lo venimos haciendo”, señaló.



Benítez acotó que la semana entrante se anunciarán nuevas medidas de planificación para el cierre del ciclo lectivo y la evaluación final que sirva para acreditar los saberes de todos los alumnos, incluidos los de los últimos años.



Pensar en 2021



Con respecto al cierre del ciclo lectivo, la Ministras postuló que solamente se realizarán actividades escolares para los últimos años, ya que desde el martes comienzan las mesas de exámenes previos.

También hizo referencia al calendario 2021: “Nuestra planificación de evaluaciones previas implica que se comience en febrero, hasta marzo, para poder aprobar esos exámenes y pasar al grado u año siguiente”, indicó.

“Se estima que en 2021 las clases comiencen en el mes de abril, esperamos que la pandemia nos dé una tregua y podamos volver a la presencialidad, y si no es así, seguiremos trabajando como lo venimos haciendo”, finalizó.