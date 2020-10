Hallaron un cuerpo flotando en el río Santa Lucía Viernes, 09 de octubre de 2020 Estiman que al momento de ser encontrado habrían transcurrido alrededor de cinco horas del fallecimiento. No presentaba signos de violencia y la principal hipótesis apunta a un infarto.

El cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad fue hallado ayer a la tarde flotando en aguas del río Santa Lucía, cerca de la localidad de Lavalle, en una zona del paraje La Bolsa. Fuentes indicaron a El Litoral que no presentaba signos de violencia y que de acuerdo a las primeras hipótesis, la causa de muerte habría sido un infarto. Según consignó el portal “El Mati de Lavalle”, anoche a última hora, el apellido del hombre fallecido sería González, tendría 44 años y sería oriundo del barrio La Quebrada, de la localidad de Santa Lucía. Al cierre de esta edición continuaban los peritajes.



El titular del mencionado portal indicó que “cuando fue encontrado, a eso de las 4 de la tarde, los efectivos policiales y un médico forense que llegaron hasta el lugar pudieron establecer que llevaba aproximadamente entre cuatro y cinco horas sin vida, pero igualmente todavía estaban esperando la llegada de los peritos”. En este sentido agregó que “el cuerpo no tenía marcas o signos de violencia, al menos visiblemente, y según el médico por algunos indicios que observó, aparentemente podría tratarse de un infarto; de igual manera faltaban los peritajes”. Cabe destacar que el hombre fallecido se encontraba con el torso desnudo.



Por otra parte, en diálogo con los medios, el comisario regional Héctor Montiel confirmó el hallazgo e indicó que efectivos de la Prefectura Naval Argentina junto con personal de la comisaría de Santa Lucía estaban a cargo del operativo.



En un primer momento circularon algunas versiones de que podría tratarse del joven desaparecido en Empedrado, pero rápidamente fueron descartadas por fuentes policiales, que agregaron que tampoco se trataba de algún desaparecido de la ciudad de Corrientes.