La nueva versión del test argentino detecta el coronavirus en una hora y cuarto Viernes, 09 de octubre de 2020 Se llama Neokit Plus. Es una mejora de la prueba desarrollada por el Conicet y el Instituto César Milstein. Permite agilizar aislamientos de personas portadoras. La ANMAT ya dio su OK.



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el Neokit Plus, una nueva versión del test nacional que posibilita la detección del coronavirus a través de una muestra de hisopado o de saliva con un paso menos que el neokit anterior, lo que permite reducir casi a la mitad el tiempo y bajar costos, anunció el Conicet.



El dispositivo anterior permitía tener el resultado en dos horas. Con esta nueva versión, se sabe si la persona tiene o no coronavirus en una hora y cuarto.



“El Neokit Plus posibilita evitar un paso que es la extracción del ARN de la muestra del paciente; hasta hoy, se hace un hisopado y esa muestra se traslada a un laboratorio que lo primero que tiene que hacer es extraer el ARN y después se confirma si hay o no virus a través de PCR o de otro sistema que puede ser nuestro Neokit Covid-19”, señaló a la agencia oficial de noticias Télam Adrián Vojnov, investigador del Conicet y jefe del Laboratorio de Fitopatología Molecular del ICT Milstein.



Y continuó: “Lo que permite el Neokit Plus es evitar ese paso de purificación de ARN a través de un buffer que se le asoció al kit original, que permite hacer un tratamiento de la muestra muy simple y rápido y acorta casi a la mitad el tiempo del resultado”.



Vojnov, que está a cargo del proyecto desde el inicio del desarrollo de la prueba diagnóstica, detalló que el proceso comienza con la toma de la muestra a través de hisopado nasofaríngeo o de saliva, que se meten en tubos con solución fisiológica.



“Luego, se vuelca esa solución con la muestra del paciente en un buffer con otra solución que viene en el Neokit Plus, eso se calienta por 8 minutos a 95 grados y de ahí se toman 10 microlitros que se colocan en la mezcla de reacción que viene en el kit. Luego, se pone a incubar a 64 grados y en no más de una hora y cuarto se tiene el resultado a simple vista porque cambia el color del líquido”, explicó Vojnov.









Tanto la disminución del tiempo del resultado como del costo tienen que ver con la reducción del paso de purificación del ARN. “Este paso en sí demora de una a dos horas, que es un tiempo que con el nuevo kit se reduce a 8 minutos, pero además la extracción del ARN tiene un costo mínimo de 10 dólares, lo que también va a significar un ahorro”, detalló el investigador.



El Neokit Covid-19 y el Plus fueron desarrollados por científicos y científicas del Conicet, del Instituto César Milstein y de la Fundación Pablo Cassará, en el marco de la Unidad Coronavirus Covid-19, creada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Conicet y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).