"Para regresar a las aulas se debe tener riesgo bajo o nulo de contagios" Jueves, 08 de octubre de 2020 El ministro de Educación afirmó que se está evaluando "desplegar actividades educativas no escolares en lugares abiertos", tal como será analizado esta tarde, en el marco de una nueva reunión del Consejo Federal de Educación.



El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reafirmó esta mañana que, "para poder regresar a las aulas, se debe tener riesgo bajo o nulo de contagios de coronavirus", y afirmó que se está evaluando "desplegar actividades educativas no escolares en lugares abiertos", tal como será analizado esta tarde, en el marco de una nueva reunión del Consejo Federal de Educación.



"Para la vuelta presencial a las aulas tiene que haber nulo o bajo contagio; por eso, se conformó un indicador que refleja si hay riesgo bajo, intermedio o alto", explicó Trotta en declaraciones a radio AM 750, en las que insistió con que, "para volver, debe haber riesgo leve".



En ese sentido, el funcionario señaló que, en el marco de la reunión de hoy, se analizará "cómo se pueden desplegar actividades educativas no escolares en lugares de bajo riesgo, en lugares abiertos", y sostuvo que "tanto Córdoba como Santa Fe están en una situación de complejidad porque están en situación creciente de circulación viral".



"En Córdoba y las grandes ciudades como en el AMBA no están dadas las condiciones para volver a clases presenciales, lo que se habla es que, si la situación epidemiológica lo permite, se podrá regresar a algunas actividades extra escolares", añadió.



"Si la situación epidemiológica lo permite, se podrá regresar a algunas actividades extra escolares"



El titular de la cartera educativa aseguró que esta tarde se reunirá el Consejo Federal de Educación, con los ministros de todas las provincias, para evaluar, en especial, "las actividades de revinculación en espacios abiertos", y que para ello cada jurisdicción va a presentar sus protocolos o estrategias.



Trotta encabezará a partir de las 16.30 la reunión virtual del Consejo para analizar el regreso a las actividades educativas no escolares para alumnos y alumnas que concluyan el nivel primario o secundario, o para los estudiantes que hayan perdido vínculo con la escuela durante los meses de suspensión de clases presenciales por la pandemia, de acuerdo a las fuentes ministeriales.



"Hay varias provincias que ya presentaron un proyecto de cierre de año, y según la situación epidemiológica se podrá pensar algún tipo de vuelta para el último año de la primaria y la secundaria", precisó el ministro y agregó que "para nosotros es fundamental promover el regreso a las aulas, pero debe ser seguro".



Por último, contó que hay cinco provincias que pudieron avanzar con la vuelta a clases, que son San Juan, Catamarca, Formosa, San Luis y Santiago del Estero, pero insistió en que que la modalidad de ese proceso depende de la situación epidemiológica que tengan "para continuar o volver a cerrar".



"La primera provincia que regresó lo hizo en agosto y ahora Chaco está en agenda para volver la semana próxima", concluyó el ministro.