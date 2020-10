Iniciaron obras de refacción y ampliación en el Centro de Ex Combatientes Miércoles, 07 de octubre de 2020 La Provincia inició los trabajos de refacción y ampliación de los Consultorios Externos del Centro de Ex - Soldados Combatientes en Malvinas (C.E.S.C.E.M) de la ciudad de Corrientes, centrando especialmente las obras en la refacción integral del edificio y la ampliación del sector de kinesiología que complementará al existente dando respuesta a la demanda actual y proyectada.





Estos trabajos son emprendidos por el ministerio de Obras y Servicios Públicos, conducido por Claudio Polich, a través de la Dirección de Planificación y Obras (DPO.







El edificio del Centro de Ex – Soldados Combatientes en Malvinas se encuentra ubicado en la Ituzaingó 1.238 de esta ciudad y está desarrollado en dos plantas. Cuenta con consultorios externos donde se brindan distintos servicios, entre ellos kinesiología, odontología, enfermería y clínica. Además posee un sector administrativo, sala de reuniones, SUM y parrilla.







En la Planta Baja se ubican las oficinas administrativas, el servicio de kinesiología, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un quincho con parrilla.







Cabe destacar que el servicio de kinesiología cuenta con un espacio físico de reducidas dimensiones quedando obsoleto ante la cantidad de personas que concurren al mismo y por la aparotología disponible, situación que implica que muchos de los equipos no puedan utilizarse convenientemente.







Por otra parte, la mayoría de los consultorios y servicios se encuentran en el primer piso, por lo que a los usuarios, generalmente personas mayores o discapacitadas, se les hace dificultoso acceder ya que cuenta con una escalera sin descanso.







La Obras







Estas se enfocan principalmente en la refacción integral del edificio y la ampliación del sector de kinesiología que complementará el existente con lo cual se adecuara a las actuales demandas operativas y futuras.







En el lugar se realizarán trabajos de refacción integral, aumento en la superficie de solados en patios, agregándose un ascensor con la respectiva sala de maquinas para mejorar la accesibilidad a la Planta Alta.



Además se refaccionará la fachada del edificio colocándose nueva carpintería y cubierta en el acceso.



En el quincho se realizará el remplazo de la viga existente eliminando la columna de madera muy deteriorada, liberándose el espacio.







También se realizará la limpieza del tanque de reserva existente, reemplazando todos los caños de bajada, se colocarán nuevas carpinterías de cerramiento en el patio y conector de la Planta Alta con el fin de evitar el ingreso de agua de lluvia a los locales interiores y logrando de esta manera la integración de los espacios.







Asimismo se colocará una plataforma para mejorar las instalaciones de los Split ubicados en la fachada, cambiándose las mesadas con bachas y muebles fijos del salón de reuniones y enfermería.







También se harán reparaciones de revoques, molduras deterioradas y pintura general de todo el edificio.