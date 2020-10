El Concejo Deliberante designó con el nombre de un ex combatiente a una plaza Miércoles, 07 de octubre de 2020 Ese espacio público de ahora en más se llamará Rafael Barrios. Familiares del caído en combate participaron del encuentro parlamentario y trajeron el casco que utilizó en la Guerra del Sur.



El cuerpo deliberativo también avanzó con la prohibición del cobro de adicionales en todos los comercios que proveen el servicio de carga de crédito de Tarjeta SUBE o de saldo telefónico.







El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la Ciudad de Corrientes, presidido por Alfredo Vallejos, desarrolló hoy su undécima sesión ordinaria del año. El cuerpo deliberativo realizó su labor parlamentaria, tal como lo viene haciendo desde el inicio de la pandemia, en el recinto de la Legislatura provincial.



En ese marco es que fueron aprobadas diversas ordenanzas, entre ellas se destacan la que declara Monumento Natural de la Ciudad al parque de árboles del barrio Doctor Montaña y la que impone el nombre del ex combatiente de Malvinas, Rafael Barrios, a la plaza del barrio Piragine Niveyro (ubicada entre las calles N°37, N°43, Las Azucenas y Cambá Cuá). Familiares del soldado participaron de la sesión y expusieron ante los concejales el casco que usó Barrios en la guerra, el cual fue recuperado en Londres (Inglaterra) por un coleccionista argentino.



También se convirtió en normativa la prohibición del cobro de adicionales en todos los comercios que proveen el servicio de carga de crédito de Tarjeta SUBE o de saldo telefónico. La sanción de esta ordenanza atiende a una propuesta ingresada al Concejo por parte de la Defensoría de los Vecinos.



Por otra parte, tomaron estado parlamentario varios proyectos de ordenanza que proponen diversos homenajes y reconocimientos a Ramona Galarza, figura de la música correntina, recientemente fallecida en Buenos Aires.



Uno de los expedientes insta a imponer su nombre a la avenida Italia, entre las calles Fray José de la Quintana y Plácido Martínez y otro a que se erija un monumento a orillas del río Paraná, ambas proyecciones fueron giradas a la Comisión de Cultura, Educación y Turismo.



En otro orden, entre las ideas ingresadas por los concejales, estuvo también la que postula la creación del programa “Limpiando costas correntinas” (enviada a las comisiones de Ecología y Legislación) y otra que dispone la apertura de los balnearios públicos habilitados a partir de las 7 (remitida a la comisión de Legislación).



Por último, se declaró de interés del HCD el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina”, que se celebrará el 12 de octubre y la Campaña del Lazo Blanco de la ONG Coetí, que inició el 1 de octubre y culminará el 25 de noviembre, en virtud del “Día de la No Violencia Contra la Mujer”.