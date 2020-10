Reportaron 359 muertes y 14.740 nuevos casos de Coronavirus en Argentina

Miércoles, 07 de octubre de 2020

En tanto, la cantidad total de fallecidos es de 21.827 y asciende a 824.468 los contagiados desde el inicio de la pandemia.





Otras 359 personas murieron y 14.740 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, donde el presidente Alberto Fernández aseguró que, ante la situación estabilizada de casos en el AMBA, lo que más interesa ahora "es ir en socorro del interior del país, que está padeciendo un incremento de los contagios".



Según informó el reporte vespertino del Ministerio de Salud, con los decesos y nuevos casos positivos informados, suman 21.827 los fallecidos y 824.468 los contagiados desde el inicio de la pandemia en marzo pasado.



La cartera sanitaria indicó que son 4.007 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 62,5% en el país y del 63,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). De los 824.468 contagiados, el 80,08% (660.272) recibió el alta.



El reporte vespertino consignó que murieron 205 hombres, 88 residentes en la provincia de Buenos Aires; 24 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 12 en Córdoba; 2 en Corrientes; 2 en Entre Ríos; 13 en Jujuy; 8 en Río Negro; 20 en Mendoza; 1 en Neuquén; 6 en Salta; 2 en San Luis; 10 en Santa Fe; 2 en Santiago del Estero; 1 en Tierra del Fuego y 12 en Tucumán.



También fallecieron 154 mujeres, 61 residentes en la provincia de Buenos Aires; 27 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 9 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 1 en Corrientes; 6 en Jujuy; 24 en Mendoza; 3 en Río Negro; 5 en Salta; 2 en Santiago del Estero; 1 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 6 en Santa Fe y 5 en Tucumán.



Este martes se registraron en la provincia de Buenos Aires 5.659 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 883; en Catamarca, 9; en Chaco, 145; en Chubut, 322; en Córdoba, 1.455; en Corrientes, 72; en Entre Ríos, 201; en Jujuy, 109; en La Pampa, 26; en La Rioja, 110; en Mendoza, 680; en Misiones, 11; en Neuquén, 356; en Río Negro, 338; en Salta, 222; en San Juan, 64; en San Luis, 61; Santa Cruz, 55; en Santa Fe, 2.208; en Santiago del Estero, 154; en Tierra del Fuego, 244 y en Tucumán 1.356.



Formosa fue la única provincia que no reportó positivos.



En las últimas 24 horas fueron realizados 26.481 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.110.994 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 46.521,5 muestras por millón de habitantes.



En este contexto, el Presidente de la Nación aseguró desde La Rioja que frente a la realidad epidemiológica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la situación "está estabilizada y pareciera empezar a ceder" la cantidad de casos de coronavirus, lo que más "interesa ahora es ir en socorro del interior del país, que está padeciendo un incremento de contagios".



Fernández encabezó una visita al Parque Eólico Araujo Sapem junto al gobernador Ricardo Quintela, donde el Gobierno nacional firmó tres convenios con La Rioja.



Fernández destacó en este marco la capacidad de los argentinos de "seguir avanzando" pese al "infortunio que significa la pandemia" que "nos ha obstaculizado mucho todo este tiempo" para "poder desarrollarnos y crecer del modo que hubiéramos querido hacerlo".



Panorama internacional



En el plano global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que se necesita un nuevo mecanismo para instar al mundo a actuar ante futuras pandemias y evitar la falta de reacción inicial ocurrida frente a la Covid-19.



La emergencia internacional lanzada el 30 de enero por una enfermedad denominada entonces coronavirus de Wuhan "no motivó a los países a poner en marcha medidas de salud pública para la Covid-19", declaró la doctora británica Felicity Harvey al presentar los resultados preliminares de un estudio sobre los primeros cuatro meses del brote.



A su vez, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su esperanza en que se consiga una vacuna contra el coronavirus para fines de año, pese a que expertos del organismo señalaron que quizá haya que esperar a mediados de 2021.



"Necesitamos vacunas y hay esperanzas de que a finales de este año podamos tener una. Invertir en ellas mientras usamos las herramientas que tenemos ya a mano es importante para tener mejores resultados", señaló Tedros.



"Actualmente hay unas 40 vacunas en la etapa de estudios clínicos, incluyendo una desarrollada por la Universidad de Oxford que ya está en una fase avanzada", dijo Tedros, al cierre de la reunión del Comité Ejecutivo de la OMS, formado por expertos de 34 Estados miembros, informó la agencia de noticias EFE.



En este sentido, China pidió un "debate preliminar" con la OMS para que el organismo internacional autorice las vacunas desarrolladas en el gigante asiático y pueda dar luz verde más adelante a que se usen en otros países.



En una rueda de prensa virtual, la coordinadora de Medicinas Esenciales de la OMS en la región del Pacífico Occidental, Socorro Escalante, dijo que China ya cuenta con cinco vacunas en la última fase de pruebas clínicas.



En Europa, el Gobierno impondrá desde esta semana la obligatoriedad de usar tapabocas al aire libre en todo el país, al extender el decreto de medidas para detener la difusión del coronavirus en lo que considera una "batalla no ganada aún" contra la pandemia.



También el Vaticano dispuso desde este martes la obligatoriedad de usar cubrebocas en lugares abiertos y en todas las zonas de trabajo en las que el distanciamiento "no pueda ser garantizado".



Mientras, en España, tras el cierre parcial de Madrid, el viernes pasado, otras tres ciudades comenzaron este martes a imitar a la capital con una medida similar para contener el avance del brote.



La zona Europa de la OMS, que incluye 53 países, entre ellos Rusia, cuenta con más de 6,2 millones de casos oficiales y cerca de 241.000 muertos por el nuevo coranavirus, según datos de la organización.



En la región, Brasil registró 819 decesos en las ultimas 24 horas, con lo que el total de muertos por la enfermedad llegó a 147.494, reportaron Ansa y EFE.



De acuerdo con las cifras divulgadas en el más reciente boletín del Ministerio de Salud, con 41.906 nuevos contagios registrados en la última jornada, el gigante sudamericano suma un total de 4.969.141 casos confirmados.