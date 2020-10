El ministro de Salud dijo que “todavía no hay circulación comunitaria” Martes, 06 de octubre de 2020 En conferencia de prensa el Comité de Crisis de la provincia brindó un análisis sobre la situación epidemiológica de la provincia respecto del COVID-19. El ministro Cardozo en coincidencia con las declaraciones por parte del Gobernador días posteriores sobre el contexto sanitario en la Capital, aseguró “estamos cerca pero todavía no contamos con circulación comunitaria”.



Este martes en horas de la mañana en el Ministerio de Salud Pública, se llevó a cabo la conferencia de prensa acerca del informe epidemiológico que atraviesa la Provincia. En la oportunidad, el ministro de Salud junto a la directora de Epidemiología de Corrientes, Angelina Bobadilla, el director del hospital de campaña, Gustavo Imbelloni, la directora de Atención Primaria de la Salud, Alicia Pereira y el subsecretario de Salud, Luis Pérez.



En este contexto, el ministro de la cartera sanitaria, Ricardo Cardozo, hizo un breve repaso de los casos en las últimas 24 horas, lo cual dio a conocer que se produjeron 35 nuevos casos de Coronavirus, de los cuales 32 corresponden a Capital y los restantes al interior provincial.



Asimismo, recalcó que “la detección, el testeo, seguimiento y asilamiento para cortar la cadena de contagio es lo fundamental en cada acción” e instó a “continuar extremando los cuidados especialmente para las personas de riesgo”.



Por su parte, la directora de Epidemiología sostuvo que el incremento de casos ocurrido recientemente en la ciudad tuvo que ver con un brote surgido en un hogar de niñas y adolescentes. Como se trata de una “población cerrada”, se pudo controlar la situación rápidamente.



Sin embargo, existen otros brotes activos que tienen que ver con la actividad comercial, específicamente supermercados. Según Bobadilla, la mayoría de estos casos se dan “por contacto”, es decir, a través de la manipulación de mercaderías y otros elementos. Es por esto que se recomienda prevenir estos tipos de contagios también, no solo los “directos” de persona a persona.



En tanto, la directora de Atención Primaria de la Salud, Alicia Pereira informó sobre el trabajo que realiza cotidianamente el call center que la Provincia dispuso exclusivamente para adultos mayores.



Estas líneas (3794-005518, 3794-225773 y 3794-000513) brindan atención desde el punto de vista médico y también social, con médicos, enfermeros y voluntarios trabajando las 24 horas.



A los adultos mayores se les realizaron hisopados, vacunaciones contra la gripe y además otras diligencias, teniendo en cuenta que algunos viven solos.



En igual marco, se trabajó con geriátricos de toda la provincia brindando asistencia y, en breve, se relanzará una campaña de prevención señalando los cuidados específicos que necesitan las personas de edad avanzada.



RUEDA DE PRENSA



Al tomar contacto con la prensa, primeramente, el referente de la cartera sanitaria determinó que “todavía no tenemos transmisión comunitaria, pero estamos muy cerca” y agregó “estamos al límite viviendo los parámetros constantemente”.



Asimismo, especificó que “la taza de duplicación es de diez días, es decir, que descendió y en la Provincia es de 21 días, por eso nuestra base son tener en cuenta la taza de duplicación, número de casos y el R0”.



Por otro lado, al ser consultado por los contagios producidos en el hospital Escuela, la directora de Epidemiología aseguró que “los casos presentados se dieron en contacto con sus actividades de la vida cotidiana y no dentro de los nosocomios, que en varias áreas se encuentran trabajando en una especie de burbuja”.



Con respecto, a la situación de la localidad de Bella Vista, Bobadilla sostuvo que “la situación está controlada y la atención es garantizada del servicio a la comunidad, donde en el caso de los transportistas con su ingreso se busca la actividad activa que haya tenido cada persona para conocer la trazabilidad del virus con exactitud. De la misma manera se trabaja con la ciudad de Santa Rosa”.



Finalmente, el director del hospital de campaña, al ser consultado sobre el caso del fallecimiento de un paciente que tuvo una derivación del hospital Escuela, explicó que “el mismo involucionó toda la patología Covid dentro del nosocomio, y cuando se conoció el resultado positivo se decidió el deceso por una falla orgánica con una infección respiratoria”.