Se descompensó al volante y terminó chocando contra un poste de luz Martes, 06 de octubre de 2020 Ocurrió alrededor de las 7. Una cadete del Servicio Penitenciario se dirigía al predio del Ex NECOM, cuando ocurrió el siniestro.



Esta mañana alrededor de las 7 tuvo lugar un siniestro vial sobre avenida J. R. Fernández, a la altura de Pedro Esnaloa. Un automovil Toyota Etios Blanco (DQT 478) subió sobre el parterre que separa las bandas de la avenida y colisionó contra un poste de luz.







El auto era conducido por una cadete del Servicio Penitenciario de 24 años que se habría descompensado mientras manejaba y como consecuencia perdió el control del vehículo.







Desafortunadamente, debido a que aparentemente la joven no llevaba cinturón de seguridad, el airbag no se desplegó al ocurrir el choque, por lo que la cadete sufrió golpes severos en el rostro y abdomen.