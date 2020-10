Moroni confirma que se trabajará en "mesas sectoriales" para ir "generando consensos"

Martes, 06 de octubre de 2020

El ministro de Trabajo destacó el acuerdo alcanzado este lunes con sectores sindicales y empresariales, para llevar adelante la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "sin afectar" el nivel de desarrollo del país.







El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó hoy que el Gobierno nacional trabajará en "mesas sectoriales" para "ir generando consensos en puntos concretos con cada sector", y destacó el acuerdo alcanzado ayer con sectores sindicales y empresariales, para llevar adelante la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "sin afectar" el nivel de desarrollo del país.



"Fue muy importante el encuentro de ayer porque abre posibilidades para acuerdos sociales puntuales en mesas sectoriales, y además se logró el consenso de todos los presentes para encarar la negociación con el FMI sin afectar un proyecto de desarrollo viable para la Argentina", afirmó Moroni en diálogo con radio 10.



Ayer, el Gobierno nacional y sectores productivos, industriales y sindicales acordaron avanzar en una agenda común que apunte a la reactivación de la economía, la producción y la generación de empleo, se informó oficialmente.



En el encuentro estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los miembros del gabinete económico, gremialistas de la CGT y la CTA; la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción, entidades que reúnen a los bancos y el Consejo Agroindustrial.



Moroni puntualizó que "la decisión de impulsar un programa de desarrollo con diálogo social siempre fue prioridad del Gobierno, y ahora lo estamos implementando y acelerando".



"Por ahora no hay que esperar títulos grandilocuentes respecto de un gran acuerdo social, sino que vamos a trabajar en mesas sectoriales para ir generando consensos en puntos concretos con cada sector", sostuvo.



De todos modos, el ministro remarcó el consenso "logrado con todos los presentes de cómo encarar la negociación con el FMI, de tal manera que el país pueda cumplir con sus compromisos sin afectar ni castigar un programa de desarrollo viable, es decir, aplicar la misma fórmula que se implementó para el acuerdo con los acreedores privados".



"Salvo sectores muy politizados, la conducta general del empresariado y los sindicatos durante la pandemia ha sido muy buena, y esto es lo que me lleva a ser optimista para lo que viene"



Aludió de ese modo a que una misión del Fondo llegará hoy al país, en el marco de las negociaciones encaradas por la Argentina para acordar un nuevo programa para refinanciar la deuda por US$ 44.000 millones con el organismo multilateral.



Por otra parte, Moroni consideró que, "salvo sectores muy politizados, la conducta general del empresariado y los sindicatos durante la pandemia ha sido muy buena, y esto es lo que me lleva a ser optimista para lo que viene".



En esa línea, recordó que el Gobierno pudo "minimizar los efectos contrarios de la pandemia en la caída de la producción y el trabajo", y aseguró que la tasa de desempleo subió "no porque haya más desempleados, sino por brutal caída de la población activa".



Del mismo modo, agregó que "vemos que las tasas de bajas y de creación de empleo son prácticamente iguales, y es más, las bajas son menores a las del año pasado".



Admitió que aún "nos está faltando una creación sostenida de nuevos trabajos, pero ya van apareciendo, a pesar de que aún estamos en pandemia".



Finalmente, el funcionario nacional estimó "que el primer sector que va a crear fuertemente empleo es la construcción", pero, claro, dijo, "todavía hay un tema sanitario que impide su nivel de actividad pleno".