Nicolás Trotta: “No hace falta la vacuna para volver a clases”

Martes, 06 de octubre de 2020

El ministro de Educación se reunirá con sus pares de todas las provincias para evaluar la situación en la que está cada distrito. "Hay que aprender a convivir con el COVID”, afirmó



El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que hoy martes habrá novedades sobre el regreso a las clases. Después de siete meses de pandemia y cuarentena, y frente a un reclamo social que crece día a día para que los chicos vuelvan a las aulas, el funcionario del Gobierno se reunirá con sus pares de todas las provincias parra evaluar el cuadro de situación.



“Tenemos que aprender a convivir con el COVID. No hace falta una vacuna para volver a las clases", precisó en la tarde de este lunes durante una entrevista con el canal A24. Trotta dejó en claro que la nueva normalidad está cada vez más cerca pero que los cuidados tendrán que seguir siendo intensivos hasta el momento en que llegue la vacuna.



En esa línea, sostuvo que "tiene que haber ciertos datos objetivos que nos permitan dar pasos sin exponer a nuestra comunidad educativa” y adelantó que la reunión con los ministros de los 24 distritos del país apuesta a establecer “una agenda que fortalezca el regreso a las aulas”.



Trotta fue consultado sobre las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien remarcó que los alumnos de “sexto grado y sexto año de todo el país deberían volver ya a clases”.



Con respecto a ese pedido, remarcó que comparte “la voluntad” del líder del Frente Renovador y aseguró que tienen “una agenda de trabajo en común”. “La prioridad” debe estar puesta en los alumnos que cursan los últimos años", resaltó.



“Se debe armar un protocolo aprovechando los espacios de una escuela de muchos alumnos. Si se aborda solo a un grupo para que terminen y puedan cerrar bien su ciclo, no debería ser un problema”, afirmó esta mañana Massa, en un Zoom que realizó con dirigentes de su espacio político.





Durante la entrevista televisiva, Trotta sostuvo que el anhelo del Gobierno es que “los chicos empiecen las clases apenas se pueda”, pero destacó: “Debemos ser conscientes, porque estamos en el medio de una pandemia”.





“Nos preocupan muchos aspectos de revinculación educativa y en la escuela”, advirtió el funcionario, al tiempo que asumió que vienen trabajando “en una agenda que hay que acelerar” y que evalúan la posibilidad de que comiencen las clases en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires que no tienen coronavirus o han tenido muy pocos casos.



“El Presidente nos planteó que busquemos los caminos necesarios en esta región metropolitana para seguir avanzando. Tiene que ser de manera responsable”, explicó, en referencia a la voluntad de habilitar las clases en el AMBA, donde viven cerca de 20 millones de personas.