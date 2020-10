En Chaco se preparan para la vuelta a las clases presenciales

Lunes, 05 de octubre de 2020

Alcanzará a escuelas rurales de localidades sin casos o con solo uno y será para alumnos del primer y del último año del nivel primario y secundario. Críticas de sindicatos.



Hace un tiempo el gobernador Jorge Capitanich señalaba que junto con el comité de seguimiento de evaluación de la pandemia se analizaba la vuelta de actividades presenciales en establecimientos escolares en aquellos puntos de la provincia en los que no se habían registrados o que a la fecha tenían apenas uno.



Las clases presenciales volverán la semana que viene en establecimientos rurales de localidades del interior chaqueño.



Y en esa línea avanzó el Ministerio de Educación, que mediante la Dirección de Niveles y Modalidades realizó las comunicaciones internas a las regionales educativas de las que son parte las poco más de 10 localidades que volverán a compartir espacios institucionales.



En esta etapa será solamente para escuelas rurales y alumnos que sean de primer o séptimo grado para el nivel primario y de primero quinto o sexto año según la modalidad de la entidad para nivel medio.



La vuelta está prevista para el martes 13 (el lunes 12 es feriado por el Día de la Diversidad Cultural) y en estos días que restan para llegar a la próxima semana se aguarda que los establecimientos comprendidos para esta ocasión den detalles de su plan operativo mientras que también aún no se conoce pero se difundirá también en el correr de esta semana lo que será el protocolo sanitario para la labor diaria.



GARANTÍAS



La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chaco (Atech) emitió un comunicado en el que exhorta a autoridades a ‘brindar las garantías sanitarias‘ correspondiente para los docentes que volverán a la actividad presencial.



‘Hoy, pensar en que las escuelas rurales podrían convertirse en ‘burbujas sanitarias‘ creemos desde nuestra visión que es desconocer lo que en materia sanitaria representa la circulación viral llevada por las personas. El virus tiene incapacidad para trasladarse si no es por intermedio de las personas especialmente, por lo que, cada alumno, docente o integrante de la comunidad representa un vector potencial‘, marcó la entidad en un comunicado.



Finalmente, desde la entidad instaron a que el mensaje de las autoridades debe ser claro y que el Estado no puede desligarse de su responsabilidad de cuidar la salud del conjunto de la población.



Tendrán clases presenciales



Chorotis



Ciervo Petiso



Coronel Du Graty



Colonias Unidas



El Espinillo



Enrique Urien



General Capdevila



La Tigra



Laguna Blanca



Laguna Limpia



Pampa Almirón



Samuhú



San Bernardo