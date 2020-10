París cierra los bares y suspende las ferias y congresos profesionales

Lunes, 05 de octubre de 2020

Todos los bares en la ciudad de París y en los tres departamentos densamente poblados que la circundan permanecerán cerrados durante 15 días para frenar la pandemia de la Covid-19.



Seguirán abiertos los restaurantes, aunque con un nuevo protocolo sanitario mucho más estricto, así como los museos, cines y teatros, donde también rigen prescripciones rigurosas para evitar los contagios.



Las medidas, que afectan a una región donde viven 7 millones de personas, han sido anunciadas por el prefecto de policía de la capital, Didier Lallement, al que acompañaba la alcaldesa, Anne Hidalgo, y los máximos responsables de sanidad y educación. Las acciones se han hecho inevitables después de que la tasa de incidencia superara los 260 casos por 100.000 habitantes y, sobre todo, debido a la ocupación por enfermos de la Covid-19 de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, que llega ya al 36%. Algunos establecimientos sanitarios han tenido ya que anular el 20% de intervenciones quirúrgicas previstas para liberar personas y plazas en las UCI.Los focos de infección en la región capitalina son 203.



El cierre de bares y no de restaurantes ha sido polémico. Algunos locales son mixtos. Según Lallement, el criterio es que se considera restaurante un local cuya actividad principal consista en servir comidas. A partir de ahora, habrá que dejar el nombre y el teléfono de los clientes para poder contactarlos en caso de detectarse algún caso positivo. Se han seguido las recomendaciones de los epidemiólogos y “la lógica de la densidad”. En los restaurantes la distancia entre las personas suele ser mayor que en los bares, donde los clientes pueden estar de pie, más juntos y sin mascarilla mientras consumen.



Quedan suspendidas las ferias, los congresos y salones profesionales, así como los espectáculos circenses. Estarán cerrados los gimnasios, clubes deportivos y de danza y piscinas, salvo para los escolares durante actividades en las vacaciones de otoño. Las reuniones de público no pueden superar las 1.000 personas. Siguen autorizadas las bodas y los funerales, pero no los banquetes nupciales. Están prohibidas las fiestas estudiantiles en la universidad o estructuras vinculadas. Las visitas a las residencias de ancianos serán limitadas. Permanecerán abiertos los mercados. Las tiendas y grandes almacenes tendrán que respetar la norma de cuatro metros cuadrados por cliente.



Lallement insistió en que las medidas se reevalúan constantemente para preservar el equilibrio entre la lucha contra la pandemia y la necesidad de mantener la vida económica y social. Hidalgo pidió comprensión y paciencia a la población porque el virus “estará aquí de forma duradera”.