Con los del fútbol local y sin Pavón, Scaloni dio la lista de la Selección Lunes, 05 de octubre de 2020 El entrenador argentino convocó a Andrada, Armani, Montiel, Martínez Quarta y Salvio. En tanto, el delantero de Los Angeles finalmente no viajará.



Lionel Scaloni dio la lista definitiva para los encuentros que la Selección Argentina jugará el 8 y 13 de octubre frente a Ecuador y Bolivia, respectivamente, en el que será el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

















Finalmente, son 28 los jugadores convocados por Scaloni para esta primera doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y cinco son del futbol argentino.





Tres de River y dos de Boca



Después de la primera lista preliminar con jugadores del fútbol de exterior, una de las cuestiones que debía definir Scaloni eran los convocados del torneo local y no hubo sorpresas respecto a lo que se venía hablando.



Esteban Andrada y Franco Armani son los arqueros que vuelven a estar en la citación, mientras que el seleccionador nacional también llamó a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.



A estos cuatro futbolistas, habituales en las convocatorias de Scaloni, se le suma Eduardo Salvio, quien se ganó su lugar con sus últimas muy buenas actuaciones.





Las ausencias de la lista original



De los 30 que había citado Scaloni en un primer momento, hay varios jugadores que no estarán y son por diferentes situaciones: continuidad, lesiones, logística y hasta coronavirus.



Walter Kannemann, defensor de Gremio de Porto Alegre, fue la primera baja de la lista debido a que dio positivo de coronavirus y así no tenía la posibilidad de viajar.



Agustín Marchesín, Renzo Saravia y Nicolás González no están por lesión: el arquero tiene una lesión en la zona intercostal, el lateral sufrió una grave lesión en la rodilla en Internacional por la Copa Libertadores y el jugador del Stuttgart se termina de recuperar de un problema en la cadera.



Cristian Pavón, en tanto, se lo pierde por dos cuestiones: el cordobés tenía que ir de Estados Unidos hasta Madrid para abordar el chárter en el que viene la mayoría de los jugadores y la logística era complicada, a lo que se suma que no era una prioridad en este momento de Scaloni.



En tanto, el no estar al 100% desde lo físico Germán Pezzella se quedará en Italia y Leonardo Balerdi, por una cuestión futbolística, no estará tampoco en Argentina.





Arqueros: Esteban Andrada, Franco Armani, Emiliano Martínez y Juan Musso.



Defensores: Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez y Nicolás Tagliafico.



Mediocampistas: Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Nicolás Domínguez, Alejandro Gómez, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Lucas Ocampos, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Guido Rodríguez y Eduardo Salvio.



Delanteros: Lucas Alario, Joaquín Correa, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Lionel Messi y Giovanni Simeone. Lionel Scaloni dio la lista definitiva para los encuentros que la Selección Argentina jugará el 8 y 13 de octubre frente a Ecuador y Bolivia, respectivamente, en el que será el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.Finalmente, son 28 los jugadores convocados por Scaloni para esta primera doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y cinco son del futbol argentino.Tres de River y dos de BocaDespués de la primera lista preliminar con jugadores del fútbol de exterior, una de las cuestiones que debía definir Scaloni eran los convocados del torneo local y no hubo sorpresas respecto a lo que se venía hablando.Esteban Andrada y Franco Armani son los arqueros que vuelven a estar en la citación, mientras que el seleccionador nacional también llamó a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.A estos cuatro futbolistas, habituales en las convocatorias de Scaloni, se le suma Eduardo Salvio, quien se ganó su lugar con sus últimas muy buenas actuaciones.Las ausencias de la lista originalDe los 30 que había citado Scaloni en un primer momento, hay varios jugadores que no estarán y son por diferentes situaciones: continuidad, lesiones, logística y hasta coronavirus.Walter Kannemann, defensor de Gremio de Porto Alegre, fue la primera baja de la lista debido a que dio positivo de coronavirus y así no tenía la posibilidad de viajar.Agustín Marchesín, Renzo Saravia y Nicolás González no están por lesión: el arquero tiene una lesión en la zona intercostal, el lateral sufrió una grave lesión en la rodilla en Internacional por la Copa Libertadores y el jugador del Stuttgart se termina de recuperar de un problema en la cadera.Cristian Pavón, en tanto, se lo pierde por dos cuestiones: el cordobés tenía que ir de Estados Unidos hasta Madrid para abordar el chárter en el que viene la mayoría de los jugadores y la logística era complicada, a lo que se suma que no era una prioridad en este momento de Scaloni.En tanto, el no estar al 100% desde lo físico Germán Pezzella se quedará en Italia y Leonardo Balerdi, por una cuestión futbolística, no estará tampoco en Argentina.Arqueros: Esteban Andrada, Franco Armani, Emiliano Martínez y Juan Musso.Defensores: Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez y Nicolás Tagliafico.Mediocampistas: Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Nicolás Domínguez, Alejandro Gómez, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Lucas Ocampos, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Guido Rodríguez y Eduardo Salvio.Delanteros: Lucas Alario, Joaquín Correa, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Lionel Messi y Giovanni Simeone.