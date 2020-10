Nadia Podoroska sigue haciendo historia y se clasificó a cuartos Lunes, 05 de octubre de 2020 La rosarina no frena su gran momento en el Abierto de Francia. Hacía 16 años que una tenista argentina no se clasificaba a cuartos de final de un Grand Slam. Nadia Podoroska no afloja. La rosarina estira su sueño en Roland Garros, el Grand Slam francés que se juega en el polvo de ladrillo parisino.



Podoroska se clasificó a cuartos de final de Roland Garros al superar por 2-6, 6-2 y 6-3 a la checa Barbora Krejickova, y ya se metió entre las mejores 70 jugadoras al año en el ranking mundial.





Tan grande es lo conseguido por la rosarina es la primera tenista argentina en alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam desde que lo logró Paola Suárez en Wimbledon 2004... ¡16 años atrás!





Podoroska enfrentará en la próxima ronda a la número 5 del mundo, Elina Svitolina. La ucraniana es la tercera favorita, y venció a la francesa Caroline Garcia por 6-1 y 6-3.



Dos horas y nueve minutos que llevó a la argentina de de 23 años y que empezó Roland Garros en el puesto 131 del mundo, superar a Krejickova.