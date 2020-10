Reportaron 20.288 fallecimientos desde el inicio de la pandemia

Viernes, 02 de octubre de 2020

El Ministerio de Salud de la Nación reportó que se sumaron este jueves al cómputo oficial más de 3.000 casos informados por la provincia de Buenos Aires.



El Ministerio de Salud informó este jueves por la noche que 20.288 personas murieron con coronavirus en Argentina desde el inicio de la pandemia, luego de sumar al cómputo oficial 3.050 decesos declarados días atrás por la provincia de Buenos Aires.



En consecuencia, incluidos esos casos, la cartera sanitaria informó en su parte de este jueves que se reportaron en total 3.352 decesos y 14.001 casos positivos de coronavirus (765.002 desde marzo pasado).



La cartera sanitaria indicó que son 3.799 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61,6% en el país y del 65,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



De los 765.002 contagiados, el 78,84% (603.140) recibió el alta.



El reporte vespertino consignó que murieron 1789 hombres y 1542 mujeres, de los cuales 21 fallecidos residentes en la provincia de Buenos Aires no registran dato de sexo.



Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 5.407 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 924; en Catamarca, 5; en Chaco, 200; en Chubut, 188; en Córdoba, 1.966; en Corrientes, 7; en Entre Ríos, 186; en Jujuy, 175; en La Pampa, 28; en La Rioja, 22; en Mendoza, 799; en Neuquén, 186; en Río Negro, 287; en Salta, 359; en San Juan, 34; en San Luis, 93; Santa Cruz, 142; en Santa Fe, 2.073; en Santiago del Estero, 126; en Tierra del Fuego, 164; y en Tucumán 623.



En tanto, Formosa no reportó positivos, mientras que Misiones (-2) presentó números negativos porque reclasificó casos a otros distritos.



En las últimas 24 horas fueron realizados 26.662 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.002.975 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 44.141 muestras por millón de habitantes.



El total de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 423.084 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 126.890; Catamarca, 292; Chaco, 8.743; Chubut, 4.143; Córdoba, 36.169; Corrientes, 1.100; Entre Ríos, 7.669; Formosa, 104; Jujuy, 15.845; La Pampa, 791; La Rioja, 4.850; Mendoza, 25.848; Misiones, 94; Neuquén, 8.079; Río Negro, 13.126; Salta, 12.774; San Juan, 751; San Luis, 1.575; Santa Cruz, 4.986; Santa Fe, 44.471; Santiago del Estero, 3.545; Tierra del Fuego, 4.527; y Tucumán, 15.546.



Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.



En este contexto, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, destacó este jueves el programa para garantizar la continuidad pedagógica de 279.000 alumnos en la provincia de Buenos Aires, consideró fundamental "que la escuela vaya a los chicos" y aseguró ser promotor "del regreso a las aulas ante el menor indicio de posibilidad, pero priorizando la salud".



"A partir del despliegue del Estado se garantizan mejores resultados y esto va de la mano de algo central; en este momento en el Gran Buenos Aires o en lugares donde hay nivel alto de circulación del virus tenemos que lograr que la escuela vaya a los chicos, no exponer a los chicos a ir la escuela porque en ningún país del mundo se volvió a las tareas escolares con este nivel de circulación de Covid-19", dijo el Ministro a radio Provincia.



En tanto, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que si en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene la estabilidad de casos de coronavirus, se podrán plantear nuevas aperturas de actividades a partir del 11 de octubre, cuando finaliza la actual etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).



Durante un acto en homenaje que se hizo a la exdirectora del Instituto de Hemoterapia, Nora Etchenique, el funcionario provincial explicó a Télam que se registra "una situación de estabilidad en los contagios de Covid-19" en el AMBA.



En el plano de la investigación, un equipo de expertos británicos advirtió que una vacuna eficaz no frenará la propagación del virus por sí sola y es probable que las restricciones en la vida diaria continúen durante algún tiempo.



Los expertos que integran un grupo multidisciplinario convocado por la Royal Society llamado Delve (Evaluación de datos y aprendizaje para epidemias virales), indicaron en un informe que se hicieron grandes progresos a través de la colaboración internacional con 200 vacunas en desarrollo y varias en pruebas que parecen prometedoras, pero advirtieron que existen serios desafíos para producir una vacuna, incluidos obstáculos en la fabricación y el almacenamiento.





CORONAVIRUS EN EL MUNDO



Por su parte, los casos globales de coronavirus superaron los 34 millones mientras siguen aumentando junto a las muertes de manera alarmante sobre todo en Europa, donde varios países sumaron hoy más restricciones, y Medio Oriente, donde Israel advirtió que su reconfinamiento casi total podría durar hasta un año.



En las últimas 24 horas se contabilizaron casi 220.000 nuevos contagios de Covid-19 en el mundo, mientras que los fallecimientos rozaron los 4.900, según la base de datos que varias veces al día actualiza la Organización Mundial de la Salud (OMS) en función de las informaciones que recibe de los países.



Rusia registró casi 9.000 contagios de coronavirus por segundo día consecutivo, unos 450 más que la víspera y el mayor incremento en varios meses, según los datos ofrecidos hoy por las autoridades sanitarias rusas.



Un total de 8.945 infecciones y 169 decesos en el último día fueron informadas en el balance oficial entregado hoy, informó la agencia de noticias EFE.



A su vez, las autoridades sanitarias suecas confirmaron 752 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, su máximo diario desde junio y con ello el país computó un total de 92.863 casos y 5.893 muertes, una cifra muy superior a la de sus vecinos nórdicos.



El continente americano, en tanto, sigue siendo el más golpeado del mundo, con alrededor de 16,6 millones de positivos y 556.000 fallecidos y Latinoamérica sigue siendo la región más afectada, con unas 339.000 muertes y más de 9 millones los casos, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Perú ocupa el primer lugar del mundo en base a la cantidad de muertes por cada 100 mil habitantes, con 101 decesos, según el ranking de la Universidad Johns Hopkins, y que es seguido por Bélgica (87,1), Bolivia (69,9), Brasil (68,2), Chile (67,9), España (67,3), Ecuador (66,2), Estados Unidos (62,8), Reino Unido (62,7) y México (61,1).