Valdés inauguró la refacción y ampliación del sector de Emergencias del Hospital Fernando Irastorza

Jueves, 01 de octubre de 2020

En el marco de la política de fortalecimiento de la salud pública, el gobernador Gustavo Valdés dejó inauguradas esta mañana las obras de refacción y ampliación del Sector de Emergencias del Hospital Dr. Fernando Irastorza en la ciudad de Curuzú Cuatiá, al igual que la repavimentación sobre la avenida Berón de Astrada, tendiente a mejorar el acceso peatonal y de ambulancias.



Asimismo, puso en funcionamiento el Servicio de Terapia Radiante del Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti que brindará una atención de excelencia en toda la región.



“Se trata de una obra muy esperada por los vecinos que forma parte de nuestro plan de recuperación de hospitales para seguir mejorando la atención pública en toda la Provincia”, resaltó el gobernador Valdés al referirse al Hospital Irastorza.



En detalle



Con una inversión de la Provincia de $ 11.354.909, las obras en el Hospital Irastorza comprendieron: Acceso de ambulancia, Admisión, Habitación para médico, Shock Room, Internación abreviada, enfermería y baños.



En tanto, el Ministerio de Salud Pública dispuso del siguiente equipamiento para este renovado sector, a través de mobiliario, aire acondicionado, silla de ruedas, 2 camillas, 2 camas hospitalarias, monitor multiparamétrico, bomba de infusión, cardiodesfibrilador, 3 bolsa ambu, 2 laringoscopios adulto/niño, oxímetro de pulso, camilla para shock room, carro de paro, negatoscopio, balanza, 2 computadoras. La inversión para ello fue de $ 1.106.800.



Por su parte, la repavimentación del tramo de la calle Berón de Astrada, en donde se halla enclavado el Hospital, en un predio de 9.600 m2, apuntó a la reubicación de los accesos y egresos vehiculares y peatonales.



Al efecto se incorporaron sectores para facilitar la circulación en la zona, entre los que se cuentan un nuevo Acceso Peatonal por calle Berón de Astrada, la reubicación del Sector de Shock-room, la incorporación de Salas de Observaciones y la provisión de dos Consultorios, uno para funcionamiento de Enfermería y un núcleo de Sanitarios.



También se readecuó el sector de Guardia Medica y se proveyó de un acceso de Ambulancias por calle interna con playa de maniobras, refuncionalizando el sector de estacionamientos. Toda el área fue provista de un muro Perimetral con cerramientos.



Mientras que en el Servicio de Terapia Radiante del Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti, se puso en marcha equipamientos de braquiterapia, cobaltoterapia, acelerador lineal y Pet.



Presencias



En la oportunidad, el mandatario estuvo acompañado por los ministros, de Salud Pública, Ricardo Cardozo y de Desarrollo Social, Adán Gaya, el intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, los senadores provinciales, Noel Breard y Henry Fick, el diputado provincial, Eduardo Vischi, concejales, la directora del Hospital Dr. Fernando Irastorza, Mónica González, personal de la salud y miembros de la comunidad.



Gobernador Valdés



“Estamos viviendo momentos difíciles y complicados por esta pandemia, que se traducen en situaciones complejas en lo económico para la Provincia”, dijo al iniciar su discurso el gobernador Gustavo Valdés, tras lo cual puso de relieve el desafío que significó construir un Hospital de Campaña en el Hogar Escuela “en tiempo récord”, en donde además de la infraestructura, “tuvimos que fabricar y ensamblar respiradores y hoy podemos decir que contamos con respiradores hechos en Corrientes, perfectamente homologados y autorizados”.



Y agradeció públicamente el trabajo de médicos, enfermeros, personal administrativo de la salud, que “están en el frente de la trinchera”, muchos de los cuales se han contagiado al cuidar la salud de los correntinos.



“Queremos que la ciudadanía reconozca el esfuerzo y el compromiso que ponen todos los días, al igual que las fuerzas de nuestra Policía de Corrientes frente a esta emergencia sanitaria”, manifestó con énfasis el titular del ejecutivo provincial.



También hizo extensivo su reconocimiento a los hombres y mujeres que trabajan en las municipalidades, sobre todo a aquellos que se encuentran en los ingresos a cada una de las localidades, que “son los que nos cuidan todos los días sin importar la pandemia” y no pasó por alto la labor de los obreros que trabajaron a destajo para hacer posible una “obra de magnitud como la que hoy estamos inaugurando”.



En tanto, ponderó que, gracias al esfuerzo, la disciplina y la responsabilidad social, “podemos decir con orgullo que el Coronavirus no ingresó en la localidad y no existe circulación comunitaria” e instó a seguir por ese camino por el bien de la salud pública en la población.



Más inversiones en salud y en obras para Curuzú Cuatiá



Tras resaltar que las obras ejecutadas en el Hospital Irastorza cumplen el anhelo largamente esperado por los curuzucuateños, Valdés aseguró mayores inversiones como parte de un plan maestro que apunta a lograr un servicio de salud cada vez mejor para la comunidad.



Y en este sentido, también confirmó inversiones y el pleno acompañamiento al Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti, para lo cual, el mandatario precisó que la Provincia invierte cerca de 200 millones de pesos anuales, en un trabajo articulado con la fundación, apostando a que sea un modelo para la Provincia, la región y el país.



“Nuestros médicos y trabajadores de la salud son capaces y le ponen el hombro y cuentan con prestigio y excelencia a nivel país y muchos de ellos son los que atienden en los mejores centros de la Argentina”, acotó Valdés.



16 cuadras de asfalto



Por su parte y ante la mirada atenta del intendente José Irigoyen, Valdés comprometió la construcción de 16 nuevas cuadras de asfalto, que se encuentran pendiente en virtud del compromiso contraído con la comuna, que se hará realidad.



Nueva Terminal Multimodal



Asimismo, comentó que ya se efectuó el correspondiente llamado a licitación pública para avanzar con las obras de la nueva Terminal Multimodal de Curuzú Cuatiá, obra que se va a financiar a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de una segunda etapa de obras pluviales para el municipio.



Y para culminar, el gobernador dejó un claro mensaje sobre la necesidad de “no bajar los brazos” y seguir “trabajando juntos para construir el futuro que todos queremos”.



Agradecimiento vecinal y de la directora del Hospital



Tras la invocación religiosa y bendición de las nuevas instalaciones, en representación de los vecinos, Graciela Moreira expresó sus palabras de agradecimiento ante las refacciones ejecutadas por parte del Gobierno provincial.



Asimismo, la directora del nosocomio, Mónica González con emotivas palabras señaló que “luego de la espera, esta obra se pudo concretar” y destacó el acompañamiento por parte del Gobernador Valdés como también del ministerio de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo.



Ministro Cardozo



Por su parte, el ministro de salud pública, Ricardo Cardozo, sostuvo que “es un buen momento para que los curuzucuateños tengan un lugar para ser atendido”.



A su vez, adelantó que “dentro del plan maestro que se llevará a cabo en el marco de recuperación de los hospitales como lo estamos llevando a cabo en otras localidades y en la Capital, lo aplicaremos en esta ciudad con refacciones o hasta con un nuevo nosocomio”.



Finalmente, en referencia a la labor de prevención del Covid-19, el referente de la cartera destacó el trabajo efectuado del personal de salud, el municipio y la sociedad.



Intendente Irigoyen



En la oportunidad, el intendente de la localidad, José Irigoyen, comenzó su alocución remarcando el trabajo mancomunado entre el gobierno provincial y municipal, donde “las obras y el progreso nos reúnen demostrando con hechos la capacidad de gestión con un trabajo permanente, donde el equipo es lo fundamental”, sostuvo.



“El diálogo y el consenso para tener estos resultados que hoy es una realidad es el camino, y ante estas obras debemos cuidarlo entre todos, en una ciudad donde somos el epicentro y debemos dar respuesta a diferentes sectores”, añadió.



A modo de conclusión, instó a los vecinos a “seguir cuidándonos y escucharnos para buscar las mejores ideas para nuestra”.



Como corolario del acto, el gobernador Valdés, junto a demás autoridades, procedió al tradicional corte de cintas y recorrida por las nuevas instalaciones.