Como tramitar los permisos para acudir a las playas e ingresar a la provincia

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

El subsecretario de la SUSTI, Federico Ojeda, se refirió esta mañana al procedimiento determinado para que aquellas personas recuperadas de Covid-19 puedan ingresar a la provincia desde cualquiera de los ocho accesos habilitados.

Por otra parte, el secretario de Coordinación de la Municipalidad de Corrientes, Hugo Calvano, dio cuenta de la organización mancomunada para que los vecinos acudan a las playas capitalinas a través de espacios delimitados, para un grupo máximo de seis personas, en cada unidad.







A través de una conferencia en el Salón Verde de Casa de Gobierno, ambos funcionarios dieron detalles sobre la modalidad con la que se implementará el acceso al territorio provincial para quienes superaron la mencionada enfermedad y para que los capitalinos puedan acceder a las playas Arazaty 1 y 2 y Molina Punta, sin ingreso al río.







Ingreso a Corrientes



Al tomar la palabra, el titular de la Subsecretaría de Sistemas y Tecnología de Información explicó el procedimiento para que las personas recuperadas de Covid-19 puedan ingresar a la provincia desde cualquiera de los ocho accesos habilitados.







Los interesados deben visitar el portal permisos.corrientes.gob.ar y tramitar el certificado. Para los que transitaron la enfermedad en Corrientes el trámite será más sencillo, ya que sus datos ya estarán cargados en la plataforma, debiendo solo descargar el permiso.







Para las personas de otras provincias, en tanto, será necesario que carguen manualmente el certificado de alta expedido por el Ministerio de Salud Pública, que luego será comparado con la base de datos que maneja la Susti. “Esto se da porque en los últimos días se detectaron muchas incongruencias y certificados falsos”, declaró Ojeda.







En cualquiera de los casos, el permiso otorgado no deberá ser renovado y será útil hasta el fin de la pandemia.







Por otro lado, Ojeda informó que se otorgaron 940 permisos por razones humanitarias. Se trató de gente que tenía a su cargo el cuidado de adultos mayores, víctimas de violencia de género, padres separados, o en caso de defunciones.







También, en las últimas dos semanas de solicitaron en la web 187.000 permisos, de los cuales 12.712 eran por consulta de testeos negativos. De esta forma se descomprimió casi un 60% las consultas del Call Center, donde la mitad de las llamadas eran por ese tema. Se calcula que se ahorró un equivalente de 143 jornadas de trabajo de 8 horas cada una.







Acceso a las playas







Por su parte, el funcionario municipal se encargó de detallar cómo funcionarán los turnos para ir a las playas de Capital. Siempre en la web permisos.corrientes.gob.ar, las personas podrán solicitar turnos para las playas Arazaty 1 y 2 y Molina Punta. Las primeras dos tendrán una capacidad de 350 unidades y la restante, 300.







Cada unidad tiene un cupo de hasta seis personas, es decir, en un solo permiso, y no tramitar un turno cada una. Se puede optar por el horario de 9 a 13 o de 14 a 19. A partir de mañana, desde las 15, ya se podrá gestionar el permiso, aunque una aclaración importante es que no se puede tramitar un turno y se posee otro activo: “Si saqué permiso para el lunes, no puedo solicitar otro para el viernes hasta que haya vencido el anterior”, ejemplificó Calvano.