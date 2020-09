Asaltaron y golpearon violentamente a un enfermero Miércoles, 30 de septiembre de 2020 "En mi vida me patearon tanto como esta madrugada", expresó Gerardo Ledesma, el trabajador que fue asaltado este miércoles mientras esperaba el colectivo para ir a realizar sus tareas.

"Yo trataba de proteger mis cosas pero eran tres delincuentes que estaban muy violentos", señaló tras lo sucedido. Los ladrones, quienes primeramente le exigieron que entregue su celular, le propinaron una brutal golpiza y además se llevaron sus elementos de trabajo.





En la mañana de este miércoles un violento asalto se registró en una parada de colectivos del barrio Doctor Montaña alrededor de las 5 de la mañana. La víctima fue Gerardo Ledesma, un trabajador del sistema de salud que se encontraba en calle Larratea esperando el transporte para poder acudir a realizar sus labores diarias cuando fue abordado por tres delincuentes que le exigieron que entregue sus pertenencias.



De acuerdo al descargo realizado por el damnificado “en mi vida me patearon tanto como esta madrugada”, dejando ver la violencia del suceso.





En declaraciones radiales explicó que en un momento dado, uno de los maleantes le exigió que entregue su celular y luego, entre los otros dos, comenzaron a golpearlo a fin de quitarle los elementos que llevaba consigo. “Me tiraban patadas pidiendo el teléfono y yo me resistí. Tenía una mochila con elementos de trabajo porque soy enfermero, tenía varios aparatos dentro del bolso”, detalló y agregó: “Yo trataba de proteger mis cosas pero eran tres delincuentes que estaban muy violentos. Uno me terminó tumbando y me sacaron hasta el pantalón para robarme el teléfono”.



En sus redes sociales, Ledesma solicitó a la población su colaboración para poder recuperar lo robado: “Al B° Montaña les digo, si ofrecen 1 estetoscopio azul, tensiómetro digital, linterna de precisión, un uniforme tipo ambo azul, un manojo de llaves, un bolso negro, avísenme, lo demás, no me importa”. “Tristeza total tengo, calentura de no poder con tres y dolorido de golpes, y que a mi edad todo duele, no soy pendejo”, se lamentó.



El enfermó además señaló que ya radicó la denuncia y que espera que gracias a las cámaras de seguridad que se encuentran en la zona los efectivos policiales logren dar con los maleantes. “Soy amante de mi trabajo, respiro hondo, golpeado, dolorido, concurro a cumplir con mi responsabilidad. Después de un robo, te sentís tocado, tu pensamiento está en la impotencia de que nadie te ayude y solo agradezco a Dios, que puedo caminar”, expresó.