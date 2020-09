Canteros: “Apuntamos a construir una sociedad más justa”

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

El vicegobernador, Gustavo Canteros, se reunió con organizaciones que brindan soluciones a problemas ambientales, sociales y de salud, a quienes reconoció como “Hacedores del Bien Común”.







Fueron distinguidos los integrantes del Proyecto Piladrillo, la Asociación Civil “Me regalás una hora”, y la Comisión de Apoyo al Área de Seguridad, con asiento en el Hospital de Salud Mental.



En el encuentro Canteros destacó: “Reconocemos a quienes brindan soluciones solidarias a problemas sociales y humanos. Apuntamos a construir una sociedad más justa, donde los ciudadanos se comprometan con el problema del otro y aporten de esa manera su granito de arena. Este es el objetivo del reconocimiento “Hacedores del bien Común”, dejar registro y apoyar a quienes dedican parte de su tiempo, a la comunidad”.







PROYECTO PILADRILLO



Este proyecto surgió como iniciativa de los alumnos y profesores de la Tecnicatura Gestión y Administración de las Organizaciones, de la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán, quienes reciclan pilas en desuso.



“Ante la imposibilidad de encontrar un centro receptor de pilas, empezamos a estudiar la manera de fabricar un producto para reutilizarlas”, explicaron al vicegobernador. “Hicimos muchas pruebas para neutralizar las pilas evitando su acción contaminante, hasta que surgió “Piladrillo”, que consiste en un bloque que las contiene y aísla”.



A fines de 2019 comenzaron a fabricar adoquines para jardín, con un proceso productivo similar. Los dos productos se encuentran en proceso de innovación, para lograr mejores resultados y brindar alternativas de fabricación sustentables.



El proyecto fue aceptado para participar del Programa “School Enterprise Challenge” elaborando su plan de negocio junto a escuelas de todo el mundo, siendo una de las pocas escuelas argentinas que se encuentra participando de dicho concurso, y al momento de su ingreso la única escuela de Corrientes.



El equipo está integrado por los estudiantes Milagros Acosta, Florencia Galeano, Luciano Jesús Gómez, Eliana Torres Arrejín, César Vallejos Meza, Jazmín Vera, María Silvia Vera, Daniela Gamarra, Bajo la coordinación de las profesoras Teresita González Azcoaga, Ofelia Armúa, Erika Acevedo.







COMISIÓN DE APOYO AL ÁREA DE SEGURIDAD



La profesora Martha Cheme y la arquitecta Cecilia Liotti recibieron el reconocimiento en nombre de la Comisión, que trabajó durante más de veinte años en el sector de seguridad que tiene asiento en el Hospital de Salud Mental y depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Conformada en el año 2000 por voluntarios, lograron mejoras de infraestructura y brindaron asistencia con medicamentos, elementos de limpieza y ropa a los internos, “que de otra manera no recibirían nada, ya que son olvidados por sus familias”, explicó la profesora Cheme.



“Es una tarea voluntaria y solidaria que nos propusimos, sumándonos a Jorge Liotti, y el Dr. Walter Golfarb de la Asociación de Profesionales Católicos, y otras personas solidarias que hoy ya no están con nosotros, pero estarían orgullosos de recibir esta distinción”, agregó.



La comisión está conformada por Marta Cheme, Cecilia Liotti, Miriam Fiat de Galarza, Elizabeth P. de Maurenza, Delia Iturriaga de Marín, Victoria M. de Groglio, Lialian C. de Casado, Zulema Kbal, Alicia Maidán, Rodolfo Pérez Ruiz.







ASOCIACIÓN CIVIL “ME REGALÁS UNA HORA”



Por otra parte, Canteros reconoció a la Asociación Civil “Me regalás una hora”, que brinda atención médica primaria a las personas que se encuentran en situación de calle o con dificultades para acceder al sistema público de salud.



“Nos acercarnos a quienes más lo necesitan y muchas veces, no tienen siquiera el hábito de acudir al médico”, relató la Dra. Diana Lancelle, coordinadora local. “Somos un numeroso grupo de profesionales de la salud y de otras disciplinas que nos movilizamos y vamos a buscarlos a los comedores, parroquias y plazas realizando en cada lugar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento que corresponde”.



En Corrientes MRUH cuenta con servicios médicos clínicos, ginecológicos, psicológicos, pediatras, bioquímicas, entre otras especialidades. “Además de atender en la parroquia Virgen de Itatí, estamos en la iglesia San Pablo y en San Juan Bautista. Y nos unimos con la gente del grupo de El buen Samaritano y también estamos con ellos en Catedral y en San Francisco”, contó Lancelle.



Para ubicar a MRUH en Corrientes se puede acceder a sus espacios en las redes sociales, donde se difunden todas sus actividades.