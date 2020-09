Tassano anunció nuevas medidas para la ciudad

Martes, 29 de septiembre de 2020

En conferencia el intendente de Corrientes extendió las habilitaciones para bares y restaurantes que podrán atender hasta las 3, también habilitó los espectáculos públicos en bares y el uso de la playa como espacio de recreación.







El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, brindó una conferencia de prensa en la que anunció nuevas habilitaciones después del anuncio del gobernador Gustavo Valdés. Las nuevas medidas que regirán desde hoy impactarán en tres áreas: comercios, gastronomía y servicios.



Los maxi kioscos y almacenes de cercanías podrán abrir hasta las 3, los bares y restaurantes podrán extender su horario también hasta las tres y recibir hasta 10 personas por mesa siempre que las medidas de distanciamiento lo permitan. Delivery y take away están permitidos también. Además se puede solicitar un permiso excepcional para utilizar mesas y sillas en espacios públicos, sujeto a aprobación de la autoridad.



“Reuniones sociales y familiares hasta 10 personas, espectáculos públicos en bares y restaurante de 17 a 22, espectáculos de artistas y bandas de hasta seis personas siempre que el espacio lo permita y se deberá tramitar en la ACOR el permiso de espectáculo público”, explicó Tassano.



También señaló que las visitas a los cementerios se reanudarán desde mañana con recorridos de media hora y se debe sacar el permiso desde mañana en la página. En materia turística indicó que el turismo interno puede funcionar con protocolo COVID-19, los hoteles también pueden funcionar con protocolo de coronavirus.



Sobre las playas indicó que se podrán visitar de 9 a 20 las playas Arazaty I y II, Molina Punta con fines recreativos, como espacio público para caminatas, actividad física y permanencia en grupo de hasta seis personas con distanciamiento social. Se exigirá el uso del barbijo siempre que se circule. “Prohibido el ingreso al agua hasta la habilitación de los balnearios”, señalò el intendente.



Además indicó que se podrá realizar actividades deportivas en las playas siempre que sean individuales, no están permitidas las grupales. Los personal trainers podrán permanecer en espacios públicos hasta las 22, y se habilitaron más actividades deportivas como las actividades náuticas permitidas hasta las 19 y actividades aéreas como parapente.



Durante los anuncios de las nuevas medidas en conferencia de prensa el intendente estuvo acompañado por el viceintendente, Emilio Lanari, el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y el secretario de Turismo, Cultura y Deportes y de Desarrollo Económico Juan Esteban Maldonado Yonna.