Vuelven los médicos que asistieron a Jujuy y no enviarán otros por falta de voluntarios Martes, 29 de septiembre de 2020 Rodrigo Sanabria y Gabriela Álvarez son dos especialistas en terapia intensiva que respondieron al pedido del gobierno jujeño. Luego de más de un mes de servicio, retornan a Corrientes.





Volverán mañana a Corrientes los dos médicos intensivistas que respondieron voluntariamente al pedido de asistencia en recursos humanos que Jujuy realizó el mes pasado.



Rodrigo Sanabria y Gabriela Álvarez son dos de los médicos especializados en terapia intensiva, de los 26 que posee la salud pública en Corrientes.



El 17 de agosto partieron a Jujuy y luego de 40 días en los que asistieron a la provincia ante el desborde de su sanidad pública, por la permanente escalada de contagios de coronavirus que sufren allí desde el mes de julio, regresaron a Corrientes.



“Fue una situación muy difícil, fueron muchos los días que tuvimos que quedarnos más horas en el hospital porque la situación crítica lo ameritaba”, reconoció el intensivista Sanabria.



“Cada día de trabajo era distinto, pero fuimos con el compromiso de ir a brindar nuestro servicio”, afirmó Rodrigo Sanabria, que a sus 29 años aceptó el desafío de ir a brindar sus conocimientos profesionales cuando Jujuy había alcanzado los 4.500 casos.



“Llegar a la especialidad de terapia intensiva conlleva 4 años de formación en residencia. No voy a decir que fue una experiencia buena, pero sí provechosa en materia médica”, aseveró Rodrigo a este medio.



“A nivel de estructura sanitaria era muy parecido a nuestro Hospital Vidal. Pero obviamente la situación era otra, que a Corrientes todavía no le tocó vivir”, comparó el médico.



“En cualquier provincia o país una pandemia pone en jaque los recursos humanos y los insumos”, expresó Rodrigo, “pero a nosotros nos forman para brindar asistencia utilizando los menores recursos posibles”.



Rodrigo y Gabriela fueron formados en el Sistema de Residencias de la Provincia en la especialidad de Terapia Intensiva del Hospital Escuela Gral. José F. de San Martín.



El traslado de estos profesionales de la salud y su remuneración estuvo íntegramente a cargo del Gobierno de Jujuy.



Ricardo Cardozo, ministro de Salud de Corrientes, precisó que por el momento una acción similar de envío de recursos humanos no se repetirá, ya que no hay nuevos voluntarios a nivel local para la tarea.



Rodrigo reconoció que los intensivistas son una especialidad que escasea, además reflexionó sobre la situación actual de Corrientes.



“Nosotros nos fuimos antes del brote de casos que nuestra provincia atraviesa ahora, sería paradójico que con un panorama epidemiológico como el de hoy retiremos profesionales del sistema de salud”.



Si bien Corrientes está muy por debajo de la cantidad de contagios de Jujuy, que ya alcanzó más de 15.000 casos, las autoridades de nuestra provincia continúan sosteniendo todos los esfuerzos por contener el aumento de positivos del últimos mes.



A principios de septiembre el Ministerio de Salud de Jujuy contabilizó 40 intensivistas trabajando para toda una provincia, pero continúan en una situación crítica.