El mundo superó el millón de muertes por coronavirus

Martes, 29 de septiembre de 2020

A nueve meses de que la OMS confirmara la aparición de la enfermedad en Wuhan, China, el planeta acumulaba esta noche 1.000.555 muertes atribuidas a la Covid-19, con Estados Unidos, Brasil e India como los países con más fallecidos.





El mundo sobrepasó este lunes la barrera del millón de muertes por coronavirus, inmerso en gran parte en una nueva ola de contagios que ya superó los 33 millones, con nuevas medidas para frenar su avance que son rechazadas en general por la población y sin que se vislumbre todavía un final de la pandemia.



El epicentro de la pandemia sigue localizado en América, aunque en varios países las marcas van en descenso, pero la segunda ola es cada vez más fuerte en Europa, continente al que castigó con dureza en marzo y abril últimos en su primera y sorprendente aparición que arrasó con los mejores sistemas de salud pública del mundo y provocó un crecimiento exponencial de nuevos contagios y muertes, en muchos casos por la falta de atención de un servicio sanitario colapsado.



En Europa, España lidera la incidencia, con 290,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, seguida por Francia (225,8), Bélgica (168,9) y Países Bajos (153,3), y sigue al frente también en casos acumulados (748.266), de acuerdo con el Ministerio español de Sanidad, citó la agencia de noticias EFE.





Si bien en América se registra un descenso, aunque lento, de casos diarios (aún por encima de los 100.000), en Europa el aumento es incesante y rápido, con jornadas próximas a los 80.000 contagios.



El dato positivo es que se contabilizan menos fallecimientos en esta segunda oleada del coronavirus en Europa (menos de 1.000 al día, hasta los 234.000), frente a la estabilidad de este indicador en América (con casi 550.000 defunciones totales, en algunas jornadas más de 3.000).



En España preocupa especialmente la situación de Madrid, donde desde hoy más de un millón de personas están sometidas a un semiconfinamiento (sólo pueden salir de su zona para ir al trabajo, a centros educativos, médicos o por razones de fuerza mayor).



Sin embargo, el gobierno de España amenazó este lunes con hacer "lo que haga falta" si el ejecutivo de Madrid no toma medidas contundentes para frenar el avance descontrolado del virus en la capital, epicentro de la epidemia en el país.





Si la administración regional de Madrid, dirigida por los conservadores, no rectifica y endurece su estrategia "no tenga duda de que (el gobierno central) está preparado para afrontar lo que haga falta", advirtió en una entrevista con la radio pública RNE el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, citado por la agencia de noticias AFP.



"Ya vamos tarde (...), no hay que tomárselo como un juego", insistió en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras una reunión con autoridades madrileñas de salud esta tarde en la que no hubo avances. "Cuanto más tardemos, más duras serán las medidas que tendremos que tomar", agregó.



Francia es después de España el estado comunitario más afectado, cerca de 543.000 casos (más de 4.000 en un día) y casi 32.000 muertes (81 en veinticuatro horas).



En Alemania, con más de 285.000 positivos y unas 9.500 defunciones, la canciller Angela Merkel teme un pico de hasta 19.200 contagios diarios para Navidad.



Hoy se supo que unas 900 personas de un colegio de Bielefeld (noroeste de Alemania), entre alumnos y profesores, están en cuarentena después de que se detectasen varios casos tras una fiesta familiar.



Para intentar poner freno a las infecciones, en Inglaterra se multa desde hoy a quienes no acaten la cuarentena tras dar positivo o haber estado en contacto con alguien con coronavirus y, a partir del miércoles, en el noreste de la región estarán prohibidos los encuentros de personas de distintos domicilios en espacios interiores.



El impacto de la pandemia en Europa tiene sus correspondientes consecuencias también en la economía y el empleo.



Así, según un estudio publicado por la agencia comunitaria Eurofund, los países del sur y este de la UE han sufrido con "mayor dureza" la pérdida de empleos en la pandemia, en especial España, donde quienes se han quedado sin trabajo en este tiempo suben al 16% (8% de media en el bloque), seguida de Chipre (15%) y Grecia (14%), lo que genera una mayor preocupación de cara al futuro.





En tanto, India, que este lunes superó los 6 millones de positivos y más de 95.500 muertes, registra el ritmo más rápido de contagios en el planeta, con más de 82.000 en las últimas veinticuatro horas, casi el doble que Estados Unidos.



Este rápido aumento de casos hace temer que el gigante asiático se convierta en las próximas semanas en el país más afectado del mundo, sin contar que estudios de seroprevalencia llevados a cabo en las grandes urbes indias alertan de que las cifras reales podrían ser muy superiores a las oficiales.



La India desbancaría así a EEUU, que superó el domingo los 204.700 muertos y 7,1 millones de casos de la Covid-19 (32.500 más en un día), conforme al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.



La tasa de test positivos de coronavirus ha aumentado en Nueva York hasta el 1,5 %, su nivel más alto desde julio, debido principalmente a varios focos distribuidos en distintos puntos del estado, lo que ha disparado la preocupación de las autoridades.



"Es algo muy limitado y centrado en esos brotes", señaló el gobernador, Andrew Cuomo, que indicó que los focos se encuentran en el distrito de Brooklyn y en los condados de Orange y Rockland, situados al norte de la Gran Manzana.



Brasil, por su parte, llegaba ya ayer a 141.741 muertes por el coronavirus y a los 4,7 millones de contagios