El Banco de Leche Humana alcanzó los 150 litros recolectados Martes, 29 de septiembre de 2020 Se trata de un récord importante, porque eso impacta directamente en la alimentación de los bebés internados no solo en el hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal, sino también desde ahora en la Maternidad de la Dulce Espera. En todo el 2019, la institución recolectó 21 litros.





El Banco de Leche Humana, dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Ricardo Cardozo, alcanzó un nuevo récord que se traduce en una mejor alimentación para los bebés internados en el hospital Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal” y en la Maternidad de la Dulce Espera del hospital Ángela I. de Llano: en lo que va de este 2020, recolectó 150 litros de leche.



A través de gestiones realizadas por el Ministro Ricardo Cardozo, la Provincia de Corrientes cuenta con el Primer Banco de Leche Humana instalado en el Hospital Materno Neonatal desde el 31 de octubre de 2018, siendo el octavo en País, formando parte de la Red Argentino-Brasilera de Bancos de Leche Humana. Ahora, la institución se encamina a celebrar su aniversario Nº 2, con grandes logros alcanzados.



“Estamos próximos a cumplir dos años el 31 de octubre y en este lapso de vida trabajamos muy bien y alcanzamos muchos logros, crecimos”, dijo el coordinador del Banco de Leche Humana, Luis Azula.



“Ahora, además la Red de Centros de Lactancia y de Recolección está cumpliendo los primeros pasos y juntando leche humana de mamás donantes del interior de la provincia”, indicó.



Así, Azula, remarcó: “En lo que va del año, el Banco ya ha alcanzado los 150 litros de leche humana recolectadas de mamás de la capital, de San Luis del Palmar, de Paso de la Patria y de Goya”.



Dijo que “esto nos permite poder utilizar la leche humana donada en los bebés que están internados no solo en el hospital Materno Neonatal sino también desde hace un par de semanas estamos proveyendo leche a la Maternidad del hospital Llano”.



Aseguró que “el objetivo final del Banco y de la Red es distribuir leche donada a todas las maternidades públicas de la provincia”.



En agosto pasado, el Banco ya había alcanzado los 100 litros de leche recolectada. En todo el 2019, la institución recolectó 21 litros.



Red de Centros de Lactancia y



de Recolección de Leche Materna



La Red de Centros de Lactancia y de Recolección tiene entre sus objetivos contribuir al abastecimiento de leche al Banco de Leche Humana, promover y apoyar el inicio y la continuidad de la lactancia materna tanto en niños prematuros, enfermos y en niños sanos; promover prácticas adecuadas en lactancia y la donación de leche para una alimentación óptima en todos los lactantes recién nacidos en situación de riesgo, mejorando su calidad nutricional.



Esta Red fue presentada en principios de agosto, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.



Las mamás que deseen ser donantes, pueden contactarse por Facebook: Blh-Corrientes.



Testimonio de una donante



Natalia Acevedo es una joven mamá de Goya, que desde hace un tiempo decidió ser donante de leche y contó su experiencia. “En la semana 35-36 de embarazo, mirando las notificaciones de Facebook, me encuentro con una publicación del Gobierno de Corrientes donde se mostraba que en Corrientes había un Banco de Leche Humana”, dijo.



“Entro a la publicación porque me interesó, leí un poco y dije que es una bendición que los correntinos contemos con un banco de leche humana para tantos bebitos que necesitan alimentarse y que están en una situación de terapia, en la neonatología o que por alguna u otra razón no pueden recibir la leche de su mamá”, explicó.



Detalló que, desde antes de dar a luz, se dio cuenta que iba a tener mucha leche y posteriormente, así fue, por lo que Natalia, al ver que su bebé quedaba satisfecho, recordó al Banco de Leche Humana, se contactó y empezó a donar el excedente de leche.