Atrapados traficando una fortuna a bordo de una camioneta

Martes, 29 de septiembre de 2020

El dinero estaba oculto en distintas partes del vehículo, aunque se desconoce a quién pertenecería. Los ocupantes eran de Oberá y su destino sería la provincia de Buenos Aires.



Un ciudadano misionero quedó detenido ayer luego de que la Gendarmería le encontrara una fortuna que ronda los casi 4 millones de pesos en efectivo, escondida en distintas partes de la camioneta y de la cual no pudo justificar ni su procedencia, ni a quién iba dirigida, informaron ayer las fuerzas federales.



El procedimiento lo concretó personal del Escuadrón Nº7 “Cabo Misael Pereyra” de Paso de los Libres, desplazados sobre Ruta Nacional Nº14 para el control vehicular y de cumplimiento del aislamiento, social, preventivo y obligatorio.



Según la información difundida por la misma GNA, los uniformados demoraron la circulación de una camioneta Toyota Hilux en la que se desplazaban dos hombres mayores, oriundos de la provincia de Misiones, más precisamente de la ciudad de Oberá.



Como en todos los casos quienes son detenidos y llevan a cabo un delito intentan encubrirlo, el nerviosismo los delató casi de inmediato. Más cuando los gendarmes comenzaron a realizar las preguntas de rutina, lo que hizo levantar más sospechas a los uniformados, quienes solicitaron que desciendan del vehículo notificando en simultáneo al Juzgado Federal de Paso de los Libres, de donde recibieron luz verde para la requisa del vehículo.



De la revisión documentológica de la camioneta así como de los ocupantes, no surgió nada sospechoso, pero cuando comenzó la requisa, los gendarmes hallaron decenas de fajos con dinero en efectivo de distinta denominación, moneda nacional y de curso legal, distribuidos en la gaveta del vehículo, debajo de los asientos y en compartimentos huecos debajo del piso. Al ser consultados por el dinero, ninguno de los dos sujetos pudo justificar su procedencia, como tampoco hacia dónde iba dirigido, aunque hay serias sospechas de que tenía como destino la provincia de Buenos Aires.



Tanto el dinero como el rodado y los dos ocupantes fueron luego trasladados a la sede de la unidad ubicada en la ciudad fronteriza de Paso de los Libres, donde se procedió al recuento de los billetes que alcanzaron un total de $3.788.000, según confirmó el grupo de delitos económicos de la fuerza.



Los dos misioneros quedaron libres horas más tarde por orden judicial, aunque supeditados a la causa.



En los últimos meses, el decomiso de fuertes sumas de dinero fue una constante en distintos puntos de la provincia.



Pese a la gran cantidad de decomiso, la Justicia no pudo unificar las causas para determinar de dónde proviene fehacientemente y cuál es su finalidad.