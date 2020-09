Liberaron al propietario del local donde murió un jugador de básquet

Martes, 29 de septiembre de 2020

El organizador del evento seguirá supeditado a la causa en la que se investiga el delito de homicidio con dolo eventual. La mayoría de los concurrentes declararon ayer. También lo hicieron los amigos de Juan Cruz Delgado.





Recuperó la libertad el propietario del salón La Realeza, donde el domingo a la madrugada falleció electrocutado Juan Cruz Delgado, el joven jugador de básquet de 20 años al intentar saltar un muro para evitar ser demorado por la Policía.



El hombre de 64 años que permanecía detenido en la Comisaría Novena, fue liberado ayer a la mañana pero seguirá supeditada a la causa, en principio se le iniciaron actuaciones por supuesta infracción al artículo 205 del Código Penal. En tanto también se lo acusará del delito de homicidio con dolo eventual.



Respecto de la pesquisa se pudo conocer que de la fiesta participaron al menos unas 30 personas, según el testimonio que dieron los demorados en la comisaría. Delgado estaba en compañía de unos amigos. Trascendió que cuatro jóvenes lograron cruzar uno de los muros que tiene tres tiras de alambre conectadas a la red eléctrica.



Sin embargo, la víctima falleció de manera instantánea al tocar los hilos de alambre y quedó tendido en el techo.

El jefe de Policía, comisario general Félix Barboza dio detalles del lamentable suceso ocurrido el fin de semana en el local de fiestas La Realeza situado por avenida Libertad entre Los Claveles y Las Dalias.



“Se recibieron llamados de vecinos por la música que se escuchaba. Un patrullero llegó al lugar a controlar, pero los efectivos no ingresaron. En esas circunstancias un muchacho quiso saltar un muro, tal vez por temor, y murió electrocutado”, precisó Barboza.



“Desconocemos si el alambrado electrificado estaba con fines de seguridad o fue una falla. Eso se está investigando”, dijo.



Barboza insistió: “la Policía solo llegó para controlar. Ingresó después de recibir la lamentable noticia de la muerte de un joven”.



Ayer, luego de que se le practicara la correspondiente autopsia médico-legal, el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para su velatorio.



Profunda angustia en el Club Córdoba donde jugaba. “Cuando hay cosas difíciles de explicar no se sabe cómo empezar o qué escribir. Tu partida a la casa del Señor, querido Juan Cruz, nos deja muy tristes y sin entender el porqué. Que descanses en paz y que brille para vos la luz que no tiene fin. ¡Hasta siempre, capitán! Acompañando en este difícil momento a toda la familia, mucha fuerza”, escribió el club en las redes sociales oficiales.



En el caso interviene el Juzgado de Instrucción N° 6 en turno, junto con la Fiscalía de Instrucción N° 3. La Comisaría Novena lleva a cabo las diligencias sumariales.