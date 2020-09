Se suspende la edición competitiva 2021 de los Carnavales Correntinos

Martes, 29 de septiembre de 2020

La Municipalidad de Corrientes informó acerca de la suspensión de la realización de la competencia carnestolenda para el año próximo, tanto en los Corsos Oficiales como en los Carnavales Barriales y los Shows de Comparsas, a fin de evitar el aglutinamiento masivo de personas.





“Se llegó a esta decisión luego de un profundo análisis junto al Gobierno de la Provincia, a los dirigentes de las comparsas y a los comparseros”, dijo el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Juan Esteban Maldonado Yonna.



La Municipalidad de Corrientes informa que, debido a la situación epidemiológica por la Covid-19, se decidió suspender la edición competitiva de los Carnavales Correntinos 2021, tanto en lo referente a los Corsos Oficiales como así también a los Carnavales Barriales y los Shows de Comparsas. La determinación, dada con el objetivo de evitar el aglutinamiento masivo de personas que este tipo de eventos conlleva, fue dada a conocer tras ser analizada de forma mancomunada con el Gobierno provincial, y en permanente diálogo con los representantes de las comparsas y agrupaciones y con los comparseros en general.

“A esta decisión de suspender la edición 2021 del carnaval se llegó luego de un profundo análisis junto al Gobierno de la Provincia y los dirigentes de las comparsas”, aseguró Juan Esteban Maldonado Yonna, secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad.

“En ese sentido durante los últimos meses mantuvimos reuniones tanto formales como informales con los distintos actores que forman parte de los carnavales”, dijo el funcionario, quien a su vez remarcó que “compartimos perspectivas con respecto a la próxima edición de los carnavales junto a directivos, con quienes coincidimos en lo dificultoso que será programar un evento de esta magnitud con un marco sanitario como el que tenemos por estos días debido a la pandemia del coronavirus”.

“Hablamos de un carnaval tal cual lo conocemos, en competencia, lo que implica corsos y shows de comparsas, los cuales son eventos que generan una aglomeración de personas que para nada se ajusta a los protocolos actuales y recomendables por el coronavirus. Corrientes no está exceptuada de esta situación de pandemia de alcance mundial, por lo que consideramos que la decisión más acertada es la de suspender la edición 2021”, recalcó.

“Esto no es una decisión unilateral. Se llegó a esta determinación luego de analizar muchas cuestiones y aunar criterios junto a los comparseros, dirigentes y todos los que forman parte del carnaval”, insistió Maldonado Yonna.



PERFECCIONANDO EL CARNAVAL

El carnaval, sin lugar a dudas una de las máximas representaciones culturales de Corrientes, es algo en lo que se trabaja durante todo el año. Teniendo en cuenta ello, el funcionario municipal aseguró que se continuará en contacto permanente con todos los representantes del rubro, con quienes se aprovechará la ocasión para perfeccionar todo lo que tenga que ver con el reglamento del carnaval, entre otros numerosos aspectos relacionados a la temática, a fin de lograr optimizar los recursos y que “de esta manera, la edición 2022 represente un regreso triunfal de nuestro querido carnaval”, afirmó.

“La decisión que tomamos nos pone frente al desafío de comenzar a trabajar ya en lo que será una próxima edición. Queremos aprovechar este tiempo que tendremos para poder abordar cuestiones de fondo referentes al carnaval, ya sea reglamentaria u organizativa, que hacen que tengamos un mejor carnaval, un mejor producto que posicione a Corrientes a nivel regional y nacional”, expuso Maldonado Yonna.



ORGANIZACIÓN

“De la misma forma en la que consideramos que suspender la edición 2021 es la correcta, analizamos la posibilidad de manejar una agenda alternativa de acuerdo con lo que nos permitan las circunstancias del coronavirus. Sabemos que en este contexto se genera mucha incertidumbre, y llegado el momento se verá la posibilidad de realizar actividades de manera virtual o presencial, lo cual se evaluará en el momento, porque va a llegar el mes de febrero y Corrientes va a querer tener su carnaval, que si bien no podrá ser como todos lo conocemos, buscaremos alternativas en conjunto con el Gobierno provincial y el mundo del carnaval para diagramar una agenda adaptada a la situación sanitaria, y cuidado a los vecinos”, especificó.

“El carnaval demanda muchísima planificación. Específicamente los carnavales capitalinos demandan mucha planificación, por eso creemos acertada la decisión que tomamos con antelación con respecto a la edición 2021. Además, hay una cuestión de respeto para con los comparseros que trabajan muchísimo en la previa de un carnaval; así que hoy, cuando todo es incertidumbre acerca de la situación epidemiológica que tendremos el año que viene, creímos necesario dar un panorama más claro con respecto a un evento que demanda mucho trabajo previo”, consideró el funcionario.



CON LOS COMPARSEROS

“La gestión municipal puso en valor a los carnavales capitalinos -recordó el secretario de Turismo, Cultura y Deportes-, potenció un producto que representa a la ciudad y a su oferta turística. Para poder ubicar de la mejor forma al carnaval se trabaja durante todo el año, pese a que el resultado queda a la vista solo durante un mes, promovimos talleres de coreografía, maquillaje, o también cursos de promoción del carnaval, todo en torno a este evento que es carta de presentación de la oferta”.

“El voluntariado del carnaval además tuvo una iniciativa muy buena durante estos meses: desde el inicio del aislamiento obligatorio, comparsas y agrupaciones colaboraron en la elaboración de barbijos y cofias, e incluso muchos de ellos generando merenderos u ollas populares en sus zonas para colaborar con la gente”, destacó Maldonado Yonna, sobre lo cual añadió que “el municipio acompañó todas y cada una de estas iniciativas”.

“Otras actividades en torno al carnaval tuvieron que ver con la Semana del Comparsero, que acaba de finalizar, a la cual se le dio mucha entidad; y ahora estamos en pleno proceso organizativo del Congreso del Carnaval, que es un momento que nos va a permitir pensar en perspectiva con respecto al evento y para el cual queremos convocar a todos los actores a sumar con sus ponencias”, aseveró.

Finalmente, Maldonado Yonna, quien también está al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico municipal, hizo especial hincapié en que se mantendrán constantes reuniones con todos los artistas, profesionales y personas relacionadas con el carnaval, para evaluar acciones conjuntas a futuro: “Vamos a acompañarlos, a buscar alternativas que permitan paliar la situación, así que estaremos cerca y los acompañaremos en este momento”, aseguró.