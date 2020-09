Otras 206 personas murieron y 8.841 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Lunes, 28 de septiembre de 2020

Otras 206 personas murieron y 8.841 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 15.749 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 711.325 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.604 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61,1% en el país y del 65% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Además, recordó que la provincia de Buenos Aires informó el viernes 25 de septiembre que registraba 3.523 casos fallecidos sin informar en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y a la fecha, la diferencia de fallecidos informados por la provincia y los cargados en el SNVS es de 3.309.



Un 40,43% (3.575 personas) de los infectados de hoy (8.841) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.



De los 711.325 contagiados, el 79,56% (565.935) recibió el alta.



El reporte vespertino consignó que murieron 110 hombres, 35 residentes en la provincia de Buenos Aires; 30 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Chaco; 7 en la provincia de Córdoba; 3 en la provincia de Corrientes; 2 en la provincia de Entre Ríos; 11 en Jujuy; 2 en Mendoza; 2 en Neuquén; 6 en Río Negro; 2 en Salta; 1 en Santa Cruz; 6 en Santa Fe y 2 en Santiago del Estero.



También fallecieron 96 mujeres: 33 residentes en la provincia de Buenos Aires; 32 en la Ciudad de Buenos Aires; 10 en la provincia de Córdoba; 7 en Jujuy; 2 en La Pampa; 2 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en Santa Cruz; 7 en Santa Fe y 1 en Santiago del Estero.



Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.947 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 628; en Catamarca, 67; en Chaco, 111; en Chubut, 100; en Córdoba, 1.577; en Corrientes, 49; Entre Ríos, 85; en Formosa, 1; en Jujuy, 97; en La Pampa, 10; en La Rioja, 86; en Mendoza, 558; en Misiones, 3; en Neuquén, 181; en Río Negro, 200; en Salta, 244; en San Juan, 65; en San Luis, 5; Santa Cruz, 77; en Santa Fe, 944; en Santiago del Estero, 168; en Tierra del Fuego, 86; y en Tucumán 552.



En las últimas 24 horas fueron realizados 15.171 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.905.361 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 41.989,8 muestras por millón de habitantes.



El total de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 401.862 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 123.288; Catamarca, 272; Chaco, 8.178; Chubut, 3.409; Córdoba, 29.210; Corrientes, 1.063; Entre Ríos, 7.041; Formosa, 105; Jujuy, 15.302; La Pampa, 694; La Rioja, 4.582; Mendoza, 23.041; Misiones, 85; Neuquén, 7.336; Río Negro, 11.918; Salta, 11.497; San Juan, 623; San Luis, 1.101; Santa Cruz, 4.457; Santa Fe, 36.795; Santiago del Estero, 3.057; Tierra del Fuego, 3.728; y Tucumán, 12.681.



Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.









Ante este panorama, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, reiteró este domingo que "todavía no están dadas las condiciones epidemiológicas" para el regreso de las clases presenciales en la región metropolitana, que incluye la ciudad de Buenos Aires, y advirtió que habilitarlas en este momento sería "poner en riesgo a toda la población".



"¿Por qué no se da un paso todavía?, porque no están dadas las condiciones epidemiológicas, sería poner en riesgo a toda la población", dijo Trotta durante una entrevista con radio Mitre.



El titular de la cartera educativa nacional agregó: "Nada me gustaría más que decir volvemos mañana, pero sería exponer a un riesgo a la comunidad educativa".





CORONAVIRUS EN EL MUNDO





A nivel global, la pandemia se encaminaba a causar un millón de muertos desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China anunciara la aparición de la enfermedad, en diciembre último, mientras que casi 33 millones de personas contrajeron la enfermedad.



Según el registro en línea de la Universidad Johns Hopkins, la pandemia había causado hasta esta tarde 32.930.733 contagios, de los cuales 995.450 terminaron en decesos pero, para la base de datos Worldometer, que es fuente de consulta permanente de la Casa Blanca, los casos ya treparon a 33.217.222, con 1.000.658 fallecidos.



La OMS, en tanto, que suele cargar los datos con más demora, indicaba esta tarde que sobre 32.730.945 casos positivos, fallecieron 991.224 pacientes.



En la última jornada se contabilizaron más de 316.000 positivos, la segunda cifra más alta en lo que va de la pandemia y 5.700 muertes, según el reporte de la OMS.



Los pacientes recuperados son más de 24,4 millones, unas tres cuartas partes del total, y de los más de siete millones de casos activos, un 1% (unos 65.000) son graves o críticos.



América suma más de 16,2 millones de casos, y por primera vez el sur de Asia es la segunda región más afectada, con 6,72 millones, desplazando a Europa, que cuenta con 5,66 millones.



Estas tres regiones concentran más del 85% de los contagios globales, mientras que África, con 1,17 millones de casos y el Pacífico occidental, con casi 601.000 contagios, son las zonas menos abatidas por la pandemia.



Similar porcentaje suman las tres regiones en cuanto a fallecidos, dado que el continente americano notificó más de 546.000, Europa 234.000 y Asia meridional 110.000.



Europa, que está sumida en la segunda ola, registró ayer más de 80.000 nuevos casos, la peor cifra desde el inicio de la pandemia, y casi 900 muertes, una cifra que sube lentamente, pero aún es inferior a la primera oleada de marzo y abril, cuando se llegaron a superar los 5.000 fallecidos diarios.



Los países europeos comenzaron hace aproximadamente dos semanas a revisar sus aperturas y volvieron a imponer restricciones y ayudas económicas para hacer frente al rebrote del virus.



Más de un tercio de los casos globales se concentra en los dos países más afectados, Estados Unidos, que superó los 7,2 millones de contagios y la India, con casi seis millones de casos entre 1.300 millones de habitantes, donde expertos y estudios de seroprevalencia advirtieron que la cantidad real de infecciones podría ser mucho más alta que la reportada oficialmente.



En ese contexto, y mientras los contagios aumentan a mayor velocidad que en Estados Unidos, el Gobierno de India decidió regular el precio del oxígeno para uso médico ante las quejas por escasez y encarecimiento.



El tercer lugar lo ocupa Brasil, con cerca de 4,7 millones de infecciones y el cuarto Rusia, con más de 1,1 millones.



Colombia está en quinta posición con casi 800.000 positivos, seguida por Perú, con 794.000; México, con 720.000; España, con 716.000; y la Argentina, con 711.000 casos.



Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son India con 1.124, Estados Unidos (871) y Brasil (869).