Dieron negativo los PCR del plantel y no se concentrarán para jugar con Libertad Lunes, 28 de septiembre de 2020 El xenieze se entrenará mañana por la tarde en Ezeiza y luego cada futbolista se irá a su casa para reunirse el martes, a las 19, en el estadio para el cotejo por el Grupo H de la Copa Libertadores ante el equipo paraguayo.



Los hisopados PCR del plantel de Boca Juniors realizados ayer dieron todos negativo, según un comunicado del club de esta tarde, mientras que por determinación del entrenador Miguel Angel Russo los jugadores no se concentrarán para enfrentar a Libertad de Paraguay, el martes desde las 21 en la Bombonera por la Copa Libertadores de América.



El parte de prensa dice que "los tests PCR realizados al plantel, cuerpo técnico y staff dieron negativo y todos los integrantes se encuentran en perfecto estado de salud para enfrentar a Libertad el próximo martes".



Y agrega que "todos tienen el alta médica por Covid-19", firmada por médico especialista en infectología y certificado de aptitud física, según los estudios cardiológicos y clínicos realizados.



El campeón del fútbol argentino se entrenará mañana por la tarde en Ezeiza, y luego cada futbolista se irá a su casa para reunirse el martes a las 19 en el estadio.



Hoy, volvieron a practicar y, hasta ahora, el mediocampista Agustín Obando es quien cuenta con mayores chances para reemplazar al cordobés Gonzalo Maroni, desgarrado, en la formación de Boca Juniors que recibirá el martes a Libertad de Paraguay por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América.



Obando, de 20 años y surgido de las divisiones inferiores "Xeneizes", fue quien reemplazó a Maroni cuando se lesionó durante el primer tiempo del partido que Boca le ganó el jueves último a Independiente Medellín (DIM) por 1 a 0, en el estadio Atanasio Girardot, en Colombia.



En cuanto a Maroni, sumó una lesión muscular más al plantel, que ya había padecido las de otros dos cordobeses, Ramón "Wanchope" Ábila y Julio Buffarini, también descartados para el martes.



La idea del técnico es mantener a la mayoría de los titulares que ganaron los dos partidos y, en el caso de hacer otra variante, además de la de Obando por Maroni, sería el regreso del colombiano Frank Fabra por Emmanuel Mas en el lateral izquierdo.



El posible once sería con Esteban Andrada, Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas o Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzzano, Guillermo "Pol" Fernandez y Agustín Obando; Carlos Tevez y Franco Soldano.



En la Libertadores, Boca es el líder del grupo H con 10 puntos, seguido por Caracas de Venezuela con 7, Libertad 6 y cierra DIM sin unidades.



El equipo "Xeneize" fue dirigido en Paraguay y Colombia por Leandro Somoza y Mariano Herrón, integrantes del cuerpo técnico de Russo, quien prefirió preservar su salud y quedarse en Buenos Aires debido a que pertenece al grupo de riesgo, por la edad, 64 años, y por haber padecido una enfermedad oncológica.



De todas maneras, Russo estará en el banco de suplentes el martes próximo en el regreso de Boca a la "Bombonera" con la gran posibilidad de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Libertadores, algo que logrará si gana.