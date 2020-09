Dieron a conocer los ganadores del selectivo de Capital

Lunes, 28 de septiembre de 2020

El Gobierno de la Provincia, a través de la dirección de Relaciones Institucionales del Instituto de Cultura de Corrientes, llevó adelante de manera virtual la instancia municipal de Capital de los Juegos Culturales Correntinos, y dio a conocer los ganadores de cada una de las categorías artísticas que competirán en los zonales.





Pese a la pandemia, este certamen provincial que cumple 15 años de realización ininterrumpidos avanza de manera mixta: con selectivos concretados de manera presencial en algunas comunas y en otras, como es el caso de Capital, de modo virtual.





Más de 50 participantes, entre jóvenes y adultos mayores de la ciudad de Corrientes, formaron parte de esta instancia. Después de ser evaluados por el jurado mediante las obras y actuaciones que fueron grabadas y enviadas, se presentó a los elegidos mediante un video transmitido a través de la cuenta oficial de YouTube del Instituto de Cultura, disponible en el siguiente link:





https://www.youtube.com/watch?v=KvBTKgqA-qs&feature=youtu.be





El jurado estuvo integrado por la profesora de arte Mabel Galarza y la artista plástica Zunilda Silva en las disciplinas de pintura y dibujo; la profesora Maia Eirin en las disciplinas cuento y poesía; la licenciada en artes y profesora de danzas Karina Rojas en danza; y el cantante Pedro Ríos en disciplina canto.





Vale señalar que desde el 1 al 15 de octubre se llevarán adelante las instancias zonales, también de manera virtual a través de la página del Instituto de Cultura. Y la final provincial está prevista del 12 al 16 de noviembre.





Ganadores



Después de la evaluación del jurado, resolvieron que los ganadores fueran, en la Categoría Sub 15: Azul Valentina Rodriguez y Leonardo Ezequiel Romero (canto solista), Lucila Alejandra Escobar y Elías Juan Francisco Lezcano (danza), Fernando Cesar Ledesma y Lucia Mabel Insaurralde (pintura), Milagros Luciana Veron y Lara Aguirre Serantes (dibujo) y Maria Emilia Noya (cuento).





En la categoría Sub 18, los elegidos fueron Franco Daniel Almiron (canto solista), Abigail de los Milagros Alvarez Cuenca y Emilio Agustín Perez Paniagua (danza), Azul Rodriguez Aragonez (pintura), Juan Niz Palacio (dibujo), Daniela Isondu Chiruzzo (cuento) y Camila Toranzo (poesía).





Finalmente, en el caso de la categoría Adultos Mayores, los seleccionados resultaron ser Liliana Acosta (pintura) y Ana del Carmen Piris (poesía y cuento).





Certamen



Cabe señalar que forman parte de los Juegos Culturales representantes de distintos puntos de la provincia que se destacan en las disciplinas de canto, danza, pintura, cuento, fotografía, videominuto, grupo musical y teatro. En la presente edición, con la novedad de la incorporación de poesía y dibujo.





En teatro o grupo musical, participan en categoría única (12 a 18 años); en cuento, pintura, danzas, fotografía o videominuto lo hacen en las categorías Sub 15 y Sub 18; por último, en el caso de los mayores de 60 años, en cuento, pintura o danza. Se suman además poesía y dibujo.





Los Juegos Culturales Correntinos se realizan desde hace quince años, constituyéndose en una de las actividades más federales del organismo provincial con la participación de más de una veintena de municipios. Pese a la pandemia, se resolvió concretar la presente edición cumpliendo todas las medidas preventivas necesarias en las localidades donde fue posible concretar el selectivo de manera presencial e instrumentando el modo virtual para el resto de los casos.





Instancia nacional



Este año, la instancia nacional se llevará adelante entre noviembre y diciembre. El lema será “Abrazá tu cultura”, que representa la posibilidad de acercarnos y abrazarnos en el contexto actual, donde lo próximo, la identidad cultural de la que cada participante se sienta parte, se resignifica y cobra otra dimensión. En este sentido, serán ponderadas las obras que se presenten en cada disciplina asociadas a este concepto y se pondrá especial énfasis en la representación de las transformaciones sociales y culturales que favorecen a la igualdad de géneros en términos de derechos y oportunidades.





Todas las obras que participen en la etapa nacional serán publicadas como finalistas en el sitio oficial, para compartir y promover el intercambio entre los y las participantes. Además, quienes resulten ganadores de esta instancia recibirán talleres de formación técnica y clínicas virtuales a cargo de docentes especializados y recibirán diploma oficial de participación.