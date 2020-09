Argentina superó los 700 mil contagios de Coronavirus

Domingo, 27 de septiembre de 2020

En tanto, 337 personas murieron en las últimas 24 ahoras con lo que suman 15.543 los fallecidos.







Otras 337 personas murieron y 11.249 resultaron contagiadas de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, mientras especialistas en análisis de datos destacaron el trabajo realizado por la provincia de Buenos Aires para obtener cifras casi en tiempo real sobre la cantidad de fallecidos por Covid-19.



La provincia de Buenos Aires había informado el viernes que registra un total de 12.566 fallecidos de los cuales 3.459 aún no se encuentran cargados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), según explicó el Ministerio de Salud de la Nación.



Fue así que las cifras informadas por la cartera sanitaria ubican en 15.543 el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia, sin incorporar los decesos actualizados por el distrito bonaerense.



Salud de la Nación aclaró, en este sentido, que la notificación y carga de datos en el SNVS, respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas, es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.



Detalló, además que son 3.633 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61,5% en el país y del 66,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Este sábado se registraron en la provincia de Buenos Aires 4.480 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 917; en Catamarca, 4; en Chaco, 160; en Chubut, 182; en Córdoba, 1.867; en Entre Ríos, 146; en Formosa 2; en Jujuy, 209; en La Pampa, 2; en La Rioja, 22; en Mendoza, 656; en Neuquén, 180; en Río Negro, 243; en Salta, 301; en San Juan, 2; en San Luis, 11; Santa Cruz, 125; en Santa Fe, 1.311; en Santiago del Estero, 71; en Tierra del Fuego, 102; y en Tucumán 249.



En este contexto, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que el nuevo sistema de "bases integradas" que permitió detectar más de 3.500 muertos por coronavirus que no figuraban en el Sistema de Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) es el resultado de un trabajo "transparente" y manifestó que esta jurisdicción "es la única del país en la que sabemos que los números son fehacientes".



"Nos parece importante la transparencia y por eso nos auditamos", dijo Kreplak sobre el nuevo sistema que adoptó la provincia de Buenos Aires, que derivó en la incorporación de 3.523 fallecidos por Covid-19 que hasta ahora no habían sido reportados.



"Vimos que la carga de datos en las instituciones de salud empezaba a distanciarse. Los certificados de defunción no estaban digitalizados y empezamos a cruzar datos que cargamos a la base con las camas de terapia intensiva. Diseñamos una nueva estrategia de información en tiempo real", explicó Kreplak.



Destacan el trabajo para obtener cifras en tiempo real de muertos por coronavirus



Por su parte, especialistas e investigadores en análisis de datos destacaron el trabajo realizado por la provincia de Buenos Aires para obtener cifras casi en tiempo real sobre la cantidad de fallecidos por coronavirus, alentaron a que el resto de las jurisdicciones lo replique y señalaron que se trata de "todo lo contrario a ocultar información".



Al respecto, el exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y ahora secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jorge Aliaga, aseguró a Télam que "esta diferencia que se encontró se explica por deficiencias que tiene el Estado argentino".



"Está claro que acá hubo una búsqueda activa de información que se había atrasado, pero para nada se trata de ocultar datos, que en verdad no los tenía la provincia para cargar, porque eso es responsabilidad de cada efector de salud", indicó el especialista.



También la docente e investigadora Soledad Retamar, que integra el Grupo de Investigación en Bases de Datos (GIBD) de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), dijo a Télam que "se sabía desde el principio que había un retraso en la carga de los datos".



"Mas allá de esta realidad, lo importante fue que la provincia de Buenos Aires implementó una estrategia de búsqueda activa para determinar en forma fehaciente la cantidad de personas fallecidas, con el entrecruzamiento de datos. Algo que creo no se hizo en otras parte del mundo", añadió.



Panorama internacional



En el plano internacional, el planeta se acerca al millón de muertes por coronavirus con un rebrote de casos en varias naciones europeas, Irán y Rusia, un avance sostenido de la pandemia en América, el continente más afectado y que hoy debió cancelar partidos de fútbol, mientras India, el mayor productor de vacunas y el país con más contagios diarios, promete "ayudar a toda la humanidad".



Los fallecidos por la Covid-19 sobrepasan los 990.000, según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins, tras registrar 6.300 nuevas víctimas mortales en la jornada, por lo que se teme que la barrera del millón de muertos se supere en menos de tres días.



Desde que se inició la pandemia de coronavirus en diciembre pasado en la ciudad china de Wuhan, el total de contagios asciende a 32,6 millones.



El país más afectado continúa siendo Estados Unidos, con más de siete millones de infectados y más de 204.000 víctimas fatales.



El estado de Nueva York superó los 1.000 nuevos casos, una cifra que no se veía desde junio, y detectó repuntes especialmente en barrios mayoritariamente judíos ultraortodoxos.



Otro estado golpeado por el virus es Florida, que reportó más de 2.700 nuevos enfermos. Sin embargo el gobernador Ron DeSantis anunció hoy el pase a la Fase 3 con efecto inmediato, y habilitó a los restaurantes a trabajar con el 50% de su capacidad, aunque las normas locales digan lo contrario.



Mientras algunas actividades vuelven a operar, otras deben cancelarse. Este es el caso de la liga de fútbol norteamericana (MLS) que hoy reportó cuatro casos de coronavirus en el equipo Colorado Rapids y suspendió el partido que debía disputar el domingo como local ante el Sporting Kansas City.