Valdés removió del cargo de consejero al ex legislador acusado de abuso sexual Viernes, 25 de septiembre de 2020 Manuel Sussini está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia de menor de 18 años y coacción.



El gobernador Gustavo Valdés decidió remover del cargo de consejero al exlegislador provincial, Manuel Antonio Sussini, sobre quien pesa una orden de detención por estar acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia de menor de 18 años y coacción.



La decisión del primer mandatario correntino quedó oficializada por medio del decreto 1.765 y que se publicó en el Boletín Oficial de ayer miércoles 23 de septiembre.



Sussini, líder del Partido Compromiso, debería haberse presentado el viernes último para ser indagado ante las autoridades judiciales, aunque el oriundo de Santo Tomé no acató la orden. Por lo tanto, la policía lo buscó en su domicilio durante el fin de semana pero el político no se encontraba en la vivienda donde reside.



Las supuestas víctimas son dos hermanas, quienes denunciaron al ex senador y diputado. Ambas mujeres, que llegaron a vivir en un inmueble de Sussini, serían oriundas de una localidad situada al nordeste de la provincia de Corrientes.

La causa recayó en el juzgado de Instrucción N° 6, a cargo de la jueza Graciela Ferreyra y en la Fiscalía de Instrucción N° 3, a cargo de la fiscal Mónica Espíndola.