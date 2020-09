Empresas correntinas se asocian y amplían servicios

Viernes, 25 de septiembre de 2020

Se trata de Brumai y AHSA. Las dos pertenecen al rubro de higiene y desinfección, pero andaban por caminos separados.





Brumai y AHSA son dos empresas dedicadas al rubro higiene y limpieza que brindan servicios similares, aunque cada una con sus especialidades. Al notar que podían complementarse una a la otra para ofrecer un servicio más amplio a sus clientes, decidieron asociarse. Ambas llevan la marca Hecho en Corrientes, que gestiona el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la provincia.



Además de la identificación con la marca del Yacaré y servicios de asesoramiento gratuito, el programa Sello Correntino tiene como objetivo impulsar los vínculos y tejer redes entre las firmas locales, fomentando el ecosistema emprendedor. Es el caso de estas y las más de 300 empresas de todos los rubros y rincones de la provincia que ya forman parte de Hecho en Corrientes.



Miguel Ángel Acosta Sosa creó Brumai hace tres años. Hoy cuenta con 15 trabajadores, la mayoría jóvenes y de primer empleo, a través del Programa de Inserción Laboral (PIL) del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ofrece servicios de higiene, limpieza, desinfección e incluso restauración y mantenimiento tanto para hogares como establecimientos.



María Teresa Ayala junto a su socia Laura Nicolini crearon AHSA. Ambas son médicas veterinarias y ofrecen servicios de fumigación, control de plagas y limpieza de tanques, además de brindar las certificaciones correspondientes.



“Hacíamos servicios similares, pero no competíamos porque somos rubros diferentes. Ahora podemos complementar ambos servicios”, explicó Acosta Sosa.



“A medida que hacíamos nuestro trabajo nos dimos cuenta de que había una gran deficiencia en limpieza”, contó Ayala por su parte. “Surgió la idea de contactarnos y unir fuerzas, para nosotros es esencial el servicio que prestan y a ellos les sirve nuestro servicio de certificación”, comentó.



La alianza comenzó hace dos meses a modo de recomendaciones mutuas con sus clientes, pero gracias a los buenos resultados ya están en proceso de formalizarla. El contacto entre ambas empresas se generó a través de las redes de Hecho en Corrientes, destacaron ambos.



“A nosotros nos llaman mucho por las obligaciones municipales. En la época de pandemia muchos hogares nos llamaron para limpieza de tanques, quizás porque la gente está más en sus casas y observa más lo que pasa en su casa. Hacemos mucha difusión en redes sociales y mostramos lo que es el antes y después del tanque, y eso impacta”, comentó Ayala, y subrayó la importancia de los mantenimientos y la higiene periódica.



“El control de plagas no es por capricho, las plagas traen una cantidad importante de enfermedades que pueden ser transmitidas a las personas y animales, al igual que el agua, la limpieza del tanque es esencial”, señaló.



Para Acosta Sosa “la idea sería que el servicio que ofrece Brumai-AHSA deje de ser percibido como un lujo y pase a ser una necesidad. Que la desinfección se entienda como una necesidad”, explicó.



Adaptados a la pandemia



La pandemia causada por el nuevo coronavirus también obligó a estas empresas a adaptarse a la nueva realidad y las necesidades de los clientes.



AHSA vio afectados sus compromisos con clientes en la provincia del Chaco, no así en Corrientes. “La gente tiene por ahí un poco más de miedo, no nos suspendieron, solo reprogramamos, pero no se nos redujo el trabajo”, apuntó Ayala. Además, destacó que sus servicios por lo general son periódicos, cada 3 meses o 6 meses, sobre todo en el caso de clientes comerciales por la validez de certificaciones.



En el caso de Brumai, agregaron el servicio de desinfección de domicilios donde se reportaron casos positivos de Covid 19. “Hacemos desinfección del edificio cuando van a dar de alta a un paciente. Usamos la máxima protección en todo el cuerpo y realizamos pulverización del lugar sin que el personal toque la casa”, apuntó Acosta Sosa.