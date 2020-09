Condenaron por corrupción a dos ex intendentes correntinos Jueves, 24 de septiembre de 2020 Angelina Lesieux y Jorge Corona fueron condenados a 8 años y 3 meses y 5 años de prisión respectivamente por malversación de fondos públicos. También recibieron penas otros ex funcionarios.



A más de tres meses del inicio del juicio contra exfuncionarios de Perugorría, el Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes encontró culpables a 4 de ellos. Los consideró responsables de anomalías en la administración de fondos que Nación envió para solventar obras públicas en la localidad.



Así los ex intendentes de Perugorría Angelina Lesieux y Jorge Corona recibieron 8 y 3 meses y 5 años respectivamente. Mientras que El contador Ernesto Moray Mussio recibió 3 años y 3 meses y la tesorera Patricia Vera, 2 años y 9 meses



Además los ex jefes comunales fueron inhabilitados perpetuamente a ejercer cargos públicos. Moray Mussio, quien era auditor externo, inhabilitación absoluta por 6 años y 3 meses.



Por último, Sabrina Lammens fue absuelta. Era secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Perugorría.



Jorge Corona fue jefe comunal de Perugorría durante dos mandatos entre 2005 y 2013, año en que fue reemplazado por su esposa Angelina Lesieux quien gobernó hasta 2017. Ambos pertenecían al Partido Liberal.