El operativo de Delegaciones Móviles lleva servicios al Serantes

Jueves, 24 de septiembre de 2020

Los vecinos del barrio y de zonas cercanas pudieron acceder a servicios de ecografía, farmacia, enfermería, pediatría, nutrición, vacunación y peluquería.





El operativo continuará este viernes, con el programa Mascotas Saludables, entre otros beneficios para la población. “Estamos facilitando y acercando accesibilidad a nuestros vecinos”, subrayó el intendente.



Este miércoles, vecinos del barrio Serantes y de zonas aledañas pudieron acceder a los servicios de ecografía y control de embarazadas, enfermería, pediatría, nutrición, farmacia, odontología, vacunación y peluquería, que fueron brindados por la Municipalidad en un nuevo operativo de Delegaciones Móviles. El programa, que en esta ocasión se desarrolló en la zona lindante a la delegación municipal, en el cruce de las calles Inglaterra y Nicaragua, continuará este viernes, con el programa de vacunación, castración y esterilización de animales domésticos Mascotas Saludables, como con otros diversos servicios.

En la oportunidad, el intendente Eduardo Tassano y el viceintendente Emilio Lanari recorrieron los estands instalados a tal fin, donde constataron el constante mantenimiento de distanciamiento social, el uso de barbijos y el cumplimiento de las normativas vigentes de higiene y salubridad, debido a la pandemia.

“Seguimos trabajando en nuestro esquema de Delegaciones Móviles, que hoy tiene módulos de salud, de vacunación y de farmacias para las enfermedades crónicas; también estamos con registros del programa Mascotas Saludables, con el que vendremos a vacunar y hacer castraciones”, describió inicialmente Tassano.

Acerca del desarrollo de este tipo de acciones, consideró que “esta también es una forma de acercarnos a los vecinos, ya que -por ejemplo- para vacunarse a veces tienen que a lugares más lejanos, entonces con esto estamos facilitando y acercando accesibilidad”, sobre lo cual acotó que “obviamente, llevamos los registros de vacunación de forma coordinada con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, así que de esta manera vamos cubriendo a toda la población”.

En ese sentido, Tassano -médico de profesión- recalcó que este tipo de servicios sanitarios representan “una herramienta importantísima, ya que se suman al esquema de atención primaria que lleva adelante el Gobierno provincial y que nosotros también complementamos con la atención médica en nuestras Salas”.

Tassano, quien acudió al lugar junto a Lanari, consideró que este tipo de situaciones también son propicias y de gran valía considerando el diálogo directo que ambos tienen con la gente: “De acá surgen también reclamos, como temas de iluminación, recolección y calles, entre otros. Son oportunidades que aprovechamos para estar juntos e ir solucionando todo esto”, sostuvo.



LANARI: “LLEGAMOS A LAS PUERTAS DE SUS CASAS”

“Estamos actuando en dos días, para poder complementarnos. Hoy es el día de salud, así que estamos con servicios de vacunación, peso, talla, control de chicos y de los adultos, y también, programando toda la actividad para el día viernes”, describió Lanari.

“En un momento tan especial de la pandemia, en el que queremos que la gente no esté circulando por todos lados y donde a veces conseguir los turnos se torna un poco difícil, ya que están restringidos tanto en SAPS, CAPS como en hospitales, dado que se atienden las emergencias, aunque hay turnos programados. En estos casos, la gente cuenta con todas estas prestaciones en su propio barrio, lo cual le ahorra el tiempo de sacar un turno, le ahorra la movilización, dándole así mayor seguridad también a los trabajadores de la salud, y a su vez cuentan con el servicio en las puertas de sus casas”, ponderó el viceintendente.



“ES UN MUY BUEN SERVICIO PARA LA COMUNIDAD”

Teresa Meza es una de las vecinas del barrio que pudo acceder a los servicios. puntualmente, dijo haberse acercado “a los estands de pediatría y clínico, y el control de peso”, atestiguó. “Ahora voy a retirar los medicamentos para los chicos”, añadió inmediatamente.

“Con todo este tema de la pandemia, a uno le da un poco de rechazo ir al hospital. Y acá está bueno, porque es todo al aire libre y te sacás las dudas que estás teniendo en este momento que estamos pasando, así que me parece buenísimo”, resaltó la mujer.

En ese sentido, Teresa también se hizo eco de las precauciones que se tienen en cuanto a las normativas de salubridad e higiene, sobre lo cual instó a los demás a cumplirlas: “Para mí, es excepcional el cuidado que está habiendo. Te van marcando si te juntaste mucho con la otra persona, te facilitan alcohol para las manos, está buenísimo”, celebró.

“El viernes voy a volver para la vacunación de los perritos. Eso también está bueno, las castraciones y todos los controles”, acotó la vecina. “En casa tengo tres perros ¿y cómo hago para llevarlos a todos a la veterinaria? Acá, me queda a un paso, estoy a media cuadra, así que me encanta, porque es un muy buen servicio para la comunidad”, finalizó.



CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS

“Brindamos atención de control al niño sano, control a embarazadas, entrega de medicación para diabéticos e hipertensos y ecografías, entre otros servicios”, enumeró el subsecretario de Salud, Rafael Corona. “El circuito es el siguiente: con el debido distanciamiento social y la toma de temperatura al ingreso del predio, se hace una fila con la distancia de dos metros, se entregan turnos a cada uno de los pacientes, que inicia su recorrido, que cuenta con una inscripción al programa Sumar”, expuso.

“Próximamente estaremos en el barrio Plácido Martínez, en dos días, miércoles y viernes, para garantizar el distanciamiento social”, adujo el funcionario municipal.



CONTINUIDAD

En la oportunidad, los vecinos se inscribieron para el operativo de Mascotas Saludables, que se desarrollará este viernes en la intersección de Borges Saa y Nicaragua.

Además, en la oportunidad los interesados podrán realizar trámites del Registro Provincial de las Personas, habrá promoción de huertas, peluquería y asistencia en política social (niñez, diversidad y asesoramiento de pensiones no contributivas), Defensa del Consumidor, garrafa social y SUBE, entre otras.