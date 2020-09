Una enfermera y un chofer de ambulancia fueron brutalmente atacados

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

Los trabajadores de la salud concurrieron al domicilio de una mujer para auxiliarla, donde un sujeto los agredió a golpes. Desde el Hospital Las Mercedes emitieron un comunicado repudiando lo sucedido.



Un llamativo y despreciable hecho se registró en la madrugada del último domingo en Mercedes, donde una enfermera y un chofer de ambulancia fueron brutalmente atacados cuando concurrieron a un domicilio para auxiliar a una mujer. Se desconocen los motivos de la agresión y ya fue radicada una denuncia en la Comisaría Segunda de esa ciudad. Desde el Hospital Las Mercedes emitieron un comunicado repudiando el hecho y pidiendo el cese de las distintas formas de violencia que sufren los trabajadores de la salud. “Esto es lo que nosotros día a día estamos pasando, no es siempre, pero ocurre”, mencionó la víctima en declaraciones a una radio mercedeña.



La agresión se registró el pasado domingo, cerca de las dos de la mañana. Según indicaron, a través del servicio 107 hubo un pedido de ambulancia para el barrio Matadero -entre las calles Jacarandá y Atamañuk-, hasta donde se trasladaron la enfermera Silvia Rojas y el chofer del vehículo. Tras bajarse y acercarse al domicilio, y mientras su compañero estacionaba, sin mediar palabras un hombre se acercó y le asestó un golpe en el rostro a Rojas; al darse vuelta, el desconocido la tomó por detrás y le golpeó la cabeza contra una pared y, cuando cayó al piso, comenzó a patearla. En ese momento el chofer de la ambulancia intercedió y también fue agredido.



Tras gritos, amenazas y más golpes, finalmente un hombre que presenciaba la escena logró detener al agresor; no obstante, mientras sacaban a la paciente, que estaba dentro de una camioneta, el violento sujeto lanzó una piedra que por fortuna no impactó contra los trabajadores de la salud.



Una vez que llegaron al hospital, con la cara ensangrentada Rojas realizó la denuncia en la Comisaría Segunda de Mercedes.