Francisco ratificó su defensa de la vida "desde la concepción a la muerte natural" Miércoles, 23 de septiembre de 2020 El Papa anunció bendeciráque una campaña por "la voz de los no nacidos" y con la que buscará "despertar la conciencia" de legisladores de todo el mundo.





El papa Francisco ratificó hoy su defensa de la vida "desde la concepción a la muerte natural", al anunciar que bendecirá una campaña por "la voz de los no nacidos", con eje en Polonia, y con la que buscará "despertar la conciencia" de legisladores de todo el mundo en el marco de los debates que se dan por la legalización del aborto.



"Dentro de poco bendeciré una campaña que se llama La voz de los no nacidos, organizada por la Fundación Sí a la Vida", anunció el pontífice al saludar durante la Audiencia General que encabezó en el Vaticano a un grupo de fieles polacos.



La campaña, afirmó el Papa, "acompañará los eventos dedicados a recordar el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural".



"Que su voz despierte las conciencias de los legisladores y de todos los hombres de buena voluntad en Polonia y en el mundo", deseó Francisco.



El anuncio del pontífice se da un día después de que el Vaticano publicara un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el que asevera que "la eutanasia es un crimen contra la vida" y plantea sus críticas a esa práctica, al suicidio asistido y al aborto.