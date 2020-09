La OMS reportó un récord de 2 millones de caso en la última semana

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

Todas las regiones del mundo, salvo África, registraron un aumento de contagios entre el 14 y el 20 de septiembre, en tanto el número de fallecidos se redujo un 10 por ciento en relación a la semana anterior, según consignó el organismo de Salud de la ONU.





La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes que se registró una cifra récord de dos millones de nuevos contagios de coronavirus en la última semana en el mundo, aunque el número global de fallecidos se redujo 10% en relación a la anterior, mientras que Estados Unidos superó los 200.000 muertos a causa de la enfermedad.



La cifra de decesos en EEUU termina por consolidar una tétrica marca que complica las chances de reelección en noviembre del presidente Donald Trump, quien pese al impacto de la noticia volvió a afirmar que el virus no afecta "a nadie joven".



La cifra era impensada hace ocho meses, cuando la pandemia llegó a la nación más rica, con sus laboratorios de excelencia, sus científicos renombrados y sus enormes existencias de medicamentos e insumos médicos, aunque casi sin salud pública.



Durante la jornada, el Reino Unido también se anotó en la lista de países que debieron rever políticas de apertura y aun más, anunciar nuevas restricciones debido al avance del virus.



Toque de queda para bares y restaurantes, más mascarillas obligatorias, restricciones al deporte (por ahora no habrá retorno de público a los estadios), aumento de las multas y la Policía en las calles: ese fue el cóctel de difícil digestión que el premier Boris Johnson tuvo que anunciar este martes.



País más castigado de Europa con casi 42.000 muertes confirmadas por Covid-19, el Reino Unido está viendo cómo el número de infecciones "se duplica cada siete días", advirtió el asesor científico del Gobierno, Patrick Vallance.



Si la epidemia siguiera esta curva, "llegaríamos a 50.000 casos por día a mediados de octubre" -frente a los 6.000 estimados en la actualidad- y esto podría provocar "200 muertes por día o más a mediados de noviembre", aseguró el especialista, citado por la agencia de noticias AFP.



En tanto, en España, las autoridades de Madrid debieron afrontar fuertes críticas públicas por las nuevas restricciones ordenadas en una amplia zona de la ciudad, pero, lejos de recular, anunciaron hoy que tal vez haya que extender el confinamiento selectivo a otras zonas.



En Cataluña, otra de las zonas con mayor incidencia de la pandemia y en la que el riesgo de rebrote -índice compuesto por varios factores, entre ellos velocidad de reproducción del virus- volvió a crecer, las autoridades regionales anunciaron que reducirán a 6 el número máximo de personas en reuniones grupales.



En medio de las polémicas y presiones de estas últimas decisiones, la OMS difundió la cifra rércord de dos millones de nuevos contagios en siete días.



Todas las regiones del mundo, salvo África, registraron un aumento de contagios entre el 14 y el 20 de septiembre, según el organismo de Salud de la ONU.





"Del 14 al 20 de septiembre, hubo unos dos millones de nuevos casos de Covid-19, lo que representa un aumento del 6% con respecto a la semana precedente y el mayor número de casos desde el inicio de la epidemia", dijo la OMS en un comunicado.



"En el mismo período el número de decesos disminuyó en un 10% y se registraron 37.700 fallecidos", agregó.



En total, se contabilizaron más de 30,6 millones de casos y 950.000 fallecidos desde que se conoció el primer caso a fines del año pasado en China.



Esta cifra de casos positivos refleja una parte de la totalidad, debido a las políticas dispares de los diferentes países a la hora de diagnosticar, ya que algunos solo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización.



Además, en gran cantidad de países pobres la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico es limitada.



Estados Unidos y Brasil se mantienen como los países con mayor número de muertes, y en el período que contabiliza el informe también registraron el número más alto, con más de 5.000 nuevos fallecimientos cada uno.



El continente americano, que concentra la mitad de los casos en el mundo y 55% de las muertes acumuladas desde diciembre, registró, sin embargo, una disminución de 22% en el número de muertes la semana pasada.



Esto fue gracias a una disminución de los fallecidos en países como Colombia, México, Ecuador y Bolivia, dijo la OMS, según informó la agencia de noticias AFP.



Chile, por ejemplo, reportó hoy 1.054 nuevos contagios en las últimas 24 horas, el registro diario más bajo desde el 4 de mayo, con 23 decesos, una cifra menor si se tiene en cuenta que el 7 de junio se notificaron 649.



El sudeste de Asia, que registra un 35% de los nuevos casos, reportó 9.000 nuevos muertos la semana pasada y ya superó los 100.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.



En África, la pandemia parece perder fuerza y, la semana pasada, se registró una reducción de 12% en el número de casos y de 16% en el de muertes.



El de la pandemia fue uno de los temas dominantes de la Asamblea General de la ONU, que se celebró hoy de manera virtual en coincidencia con el 75 aniversario del organismo.



"El Gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que virtualmente está controlada por China, declararon falsamente que no había evidencia de transmisión entre humanos; después dijeron con falsedad que las personas sin síntomas no propagarían la enfermedad. Naciones Unidas debe responsabilizar a China por sus acciones", denunció el presidente Trump en uno de los tantos discursos de hoy ante el pleno que se refirrieron a la Covid-19.