470 personas murieron en las últimas 24 horas en Argentina

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

En tanto, unas 12.027 fueron diagnosticados de forma positiva. Desde que comenzó la pandemia ascienden a 13.952 los fallecidos en el país.



El Ministerio de Salud reportó otros 470 fallecimientos y 12.027 nuevos casos de coronavirus, con lo que son 13.952 los decesos y a 652.147 los contagiados desde el inicio de la pandemia, mientras el presidente Alberto Fernández afirmó que la vacuna contra el coronavirus debe ser considerada como "un bien público global, accesible a todas las naciones".



El reporte vespertino consignó que murieron 252 hombres: 179 residentes en la provincia de Buenos Aires; 24 en la Ciudad de Buenos Aires: 1 en Chubut: 4 en Córdoba; 6 en Entre Ríos; 8 en Jujuy; 5 en Mendoza; 4 en Neuquén: 8 en Río Negro; 6 en Salta; 1 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 3 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero y 1 en Tierra del Fuego.



En tanto, se reportó el deceso de 218 mujeres: 159 residentes en la provincia de Buenos Aires; 20 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chubut: 5 en Córdoba: 2 en Entre Ríos; 5 en Jujuy; 5 en Mendoza; 2 en Neuquén; 4 en Río Negro; 6 en Salta; 2 en San Luis; 5 en Santa Fe, 1 en Santiago del Estero y 1 en Tierra del Fuego.



Este martes se registraron en la provincia de Buenos Aires 5.344 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 927; en Chaco, 94; en Chubut, 132; en Córdoba, 1.152; en Corrientes, 30; en Entre Ríos, 121; Jujuy, 99; en La Pampa, 22; en La Rioja, 120; en Mendoza, 426; en Misiones, 8; en Neuquén, 218; en Río Negro, 251; en Salta, 444; en San Juan, 27; en San Luis, 77; Santa Cruz, 74; en Santa Fe, 1.592; en Santiago del Estero, 75; en Tierra del Fuego, 78; y en Tucumán 721.



Formosa no reportó contagios y Catamarca (-5) reportó números negativos porque reclasificó casos a otros distritos.



Alberto Fernández habló de la pandemia ante la ONU



En tanto, el presidente Alberto Fernández habló ante la Asamblea General de la ONU y propuso un "cambio estructural de las economías" para "globalizar la solidaridad" en el mundo, un acuerdo colectivo hacia el "crecimiento inclusivo de las Naciones" y un compromiso de que la vacuna contra el coronavirus sea "un bien público global, accesible en forma equitativa" para todos los países.



"No es tiempo de globalizar la indiferencia sino de globalizar la solidaridad en múltiples dimensiones", frente a la pandemia de coronavirus, reflexionó el Presidente, en un discurso que pronunció ante la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en forma virtual.









Fernández llamó al mundo a "aprovechar la oportunidad histórica de unirse como sociedad para hacer frente a una crisis sin precedentes", en un mensaje en el que orientó hacia la necesidad de revertir globalmente la "injusticia social".



Por su parte, el canciller Felipe Solá llamó a "promover la cooperación internacional y el multilateralismo" ante el coronavirus.



También destacó que la Argentina siguió proveyendo alimentos de calidad al mundo en el marco de la pandemia, por lo que convocó a "invertir" en el país, al participar de la reunión de Ministros de Comercio e Inversión del G20.



Provincia de Buenos Aires



En tanto, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, destacó a los "jóvenes solidarios" que el lunes, Día de la Primavera y del Estudiante, se quedaron en sus casas debido a las medidas sanitarias establecidas por la pandemia de coronavirus y remarcó que, cuando llegue a vacuna, "las mayorías van a recuperar las calles".



La educación en el contexto de la pandemia



En cuanto al dictado de clases en la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que todavía "no hay datos epidemiológicos" para autorizar el regreso a las clases presenciales de 6.500 alumnos porteños que perdieron contacto con la escuela.





Panorama internacional



A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se registró una cifra récord de dos millones de nuevos contagios de coronavirus en la última semana en el mundo, aunque el número de fallecidos a nivel mundial se redujo 10% en relación a la anterior, mientras que Estados Unidos superó los 200.000 muertos a causa de la enfermedad.



Durante la jornada, el Reino Unido también se anotó en la lista de países que debieron rever políticas de apertura y aun más, anunciar nuevas restricciones debido al avance del virus.



Toque de queda para bares y restaurantes, más mascarillas obligatorias, restricciones al deporte (por ahora no habrá retorno de público a los estadios), aumento de las multas y la Policía en las calles fue el "cóctel" de difícil digestión que el premier Boris Johnson tuvo que anunciar este martes.



En tanto, en España, las autoridades de Madrid debieron afrontar fuertes críticas públicas por las nuevas restricciones ordenadas en una amplia zona de la ciudad, pero, lejos de retroceder, anunciaron que tal vez haya que extender el confinamiento selectivo a otras zonas.



En medio de las polémicas y presiones de estas últimas decisiones, la OMS difundió la cifra récord de dos millones de nuevos contagios en siete días.



Todas las regiones del mundo, salvo África, registraron un aumento de contagios entre el 14 y el 20 de septiembre, según el organismo de Salud de la ONU.



Estados Unidos y Brasil se mantienen como los países con mayor número de muertes, y en el período que contabiliza el informe también registraron el número más alto, con más de 5.000 nuevos fallecimientos cada uno.



El continente americano, que concentra la mitad de los casos en el mundo y 55% de las muertes acumuladas desde diciembre, registró, sin embargo, una disminución de 22% en el número de muertes la semana pasada.



Esto fue gracias a la baja en la cantidad de fallecidos en países como Colombia, México, Ecuador y Bolivia, dijo la OMS, según informó la agencia de noticias AFP.



Chile, por ejemplo, reportó este martes 1.054 nuevos contagios en las últimas 24 horas, el registro diario más bajo desde el 4 de mayo.



El sudeste de Asia, que registra un 35% de los nuevos casos, reportó 9.000 nuevos muertos la semana pasada y ya superó los 100.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.



En África, la pandemia parece perder fuerza y, la semana pasada, se registró una reducción de 12% en el número de casos y de 16% en el de muertes.