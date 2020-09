Le abrió la panza a su esposa embarazada para comprobar el sexo del bebé

Martes, 22 de septiembre de 2020

Los médicos lograron salvarle la vida a la mujer y al hijo.





Un hombre le abrió el vientre a su esposa embarazada con una hoz para saber si gestaba un niño o una niña, en el estado de Uttar Pradesh (India).



El brutal ataque ocurrió a los cuatro meses de embarazo, según The Times of India.



De acuerdo con ese medio, un sacerdote había convencido al agresor (43 años) de que la mujer esperaba a otra niña.



También aseguraron que el hombre había exigido a su esposa que abortara si se confirmaba que esperaban a su sexta hija, y ella se negó.



Herida de gravedad, la mujer fue trasladada a un hospital privado, donde la rechazaron por no tener cobertura médica y poco después fue ingresada en el Hospital Safdarjung, en Nueva Delhi.



Allí la operaron y le salvaron su vida y también la del bebé, que resultó ileso.



"Mi cuñado solía golpear con frecuencia a mi hermana por haber dado a luz cinco hijas. Nuestros padres intervinieron en varias ocasiones, pero nadie imaginó que él cometería una acción tan cruel", contó el familiar de la mujer.



Su esposo fue fue detenido y enfrenta cargos por intento de homicidio.