Estados Unidos declaró a Nueva York, Portland y Seattle como "jurisdicciones anarquistas"

Martes, 22 de septiembre de 2020

Así las calificó el Departamento de Justicia tras un pedido de relevamiento de Trump por las protestas contra la violencia y el racismo policial.





El Gobierno de los Estados Unidos declaró el lunes a las ciudades de Nueva York, Portland y Seatte "jurisdicciones anarquistas" por lo que ve como inacción de sus autoridades ante recientes protestas, con lo cual podría retirarle parte de su financiación con fondos federales.



Nueva York, pero sobre todo Portland, en el estado de Oregon, y Seattle, en el estado de Washington, fueron escenario de protestas casi diarias en las últimas semanas contra el racismo policial luego de la muerte de afroamericanos a manos de la policía.



El presidente Donald Trump, quien se puso claramente más del lado de la policía que de las familias de las víctimas, pidió al Departamento de Justicia que identificara jurisdicciones que, en su opinión, no estaban haciendo cumplir la ley.



A través de un comunicado, el Departamento de Justicia dijo este lunes que las autoridades de Nueva York, Portland y Seattle se mostraron indulgentes con la violencia de las protestas y no adoptaron medidas para contrarrestarlas.



Los Gobiernos municipales señalados "permitieron la persistencia de la violencia y la destrucción de propiedades y se negaron a adoptar medidas razonables para contrarrestar actividades criminales", dijo el Departamento de Justicia, citado por la cadena CNN.



La nota agregó que, por ello, fueron declaradas "jurisdicciones anarquistas".



En tanto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, rechazó la decisión y dijo que tal categorización no se corresponde con la realidad que él mismo vio horas antes al pasear por la ciudad.



"Vi paz, tranquilidad, vi gente haciendo cosas, gente entusiasmada de que sea el primer día de clases. Vi de todo menos anarquía", declaró en su conferencia de prensa diaria.



"Este es solo otro de los juegos del presidente Trump. Es insultante para la gente de Nueva York, y su intención de retener nuestros fondos de financiación es inconstitucional", agregó.