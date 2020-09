Prohíben el uso de saleros en los restaurantes de Goya

Martes, 22 de septiembre de 2020

El proyecto de ordenanza tiene como objetivo promover el consumo responsable de sal por parte de los habitantes. En este contexto, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, destacó la iniciativa, indicando “que la Hipertensión es una de las patologías que más afecta a los correntinos”.





El Concejo Deliberante de Goya aprobó el proyecto sobre uso discrecional de la sal en establecimientos gastronómicos. Se implementará a través del Programa “Menos Sal Mas Vida, que tiene como objetivo promover el consumo responsable de sal por parte de los habitantes.



La iniciativa sancionada prohíbe en el ámbito de la Municipalidad de Goya, “la colocación en las mesas de los restaurantes, confiterías, bares, pizzerías, locales de comidas rápidas y afines, de saleros, sobres, recipientes de salsa de soja o cualquier otro adminiculo que permita el uso discrecional de sal por parte del consumidor, quien en caso de necesitarlo deberá solicitarlo en forma expresa”.



En este contexto, el titular de la cartera sanitaria provincial, Ricardo Cardozo, destacó la iniciativa, indicando que “la Hipertensión es una de las patologías que más afecta a los correntinos”. La provincia tiene una prevalencia del 40%, es decir que de cada 10 correntinos 4 tienen Hipertensión Arterial y de esos 4, al ser una patología silenciosa, la mitad desconoce que lo tiene.



Los especialistas recomiendan un plan de alimentación saludable reducido en sal (5 gramos de sal, que equivale a 2000 mg de sodio por día) para reducir el riesgo de desarrollar Hipertensión Arterial y eventos cardiovasculares.



“Además, es un claro ejemplo de colaboración intersectorial y de articulación público-privada, lo que significa un gran avance hacia el logro de objetivos de salud. Estas políticas garantizan cambios de comportamiento y acompañan las medidas de promoción para un estilo de vida saludable, y de esta manera estamos enfocados en la lucha de la prevención de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles”, precisó Cardozo.



Red Provincial de Hipertensión



Entre las acciones que se llevan adelante desde el Gobierno provincial para el abordaje de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, funciona la Red de Diabetes e Hipertensión arterial, la cual tiene entre sus objetivos la prevención y control de estas patologías.



Al respecto, el coordinador de la Red Provincial de Diabetes e Hipertensión, Mario Rodríguez (Especialista en Diabetes y Nutrición MP 4.527), explicó que “venimos trabajando muy bien con la red en lo que es la detección, el control y el seguimiento de los pacientes con esta patologías. Tenemos una población nominalizada de más de diez mil personas con Hipertensión, esto implica un trabajo de captación de pacientes a través de las rondas que realizan en terreno los agentes sanitarios y las consultas espontaneas en los CAPS y hospitales”.



Explicó que: “La Hipertensión Arterial es una enfermedad que se caracteriza por la elevación anormal y persistente de la presión arterial por encima de 140 mm de presión arterial sistólica (PAS o máxima) y/o 90 mm de presión arterial diastólica (PAD o mínima). Es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular junto con el colesterol alto, el tabaquismo y la diabetes, y es el factor más importante para el desarrollo de las principales cusas de muerte cardiovascular (infarto cardíaco, ACV o Insuficiencia cardiaca).



Recordó que “es una enfermedad crónica y silenciosa, es decir que generalmente no da síntomas y por ello la importancia de medirse la presión arterial por lo menos una vez al año a partir de los 16 años de edad y periódicamente después de los 45 años”.



Es fundamental reducir el consumo de sal, evitar el consumo de fiambres, embutidos y preparados que contengan alta concentración de sal, evitar el sobrepeso, realizar actividad física de manera regular, consumir una dieta variada, rica en frutas, verduras y fibras, reducir el consumo de grasas y no abusar del alcohol, dejar de fumar, controlar periódicamente las cifras de glucemia (azúcar en sangre), consultar regularmente al médico y seguir sus indicaciones”, finalizó Rodríguez.