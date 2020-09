River visita a Binacional en Lima en partido clave por la Copa Libertadores

Martes, 22 de septiembre de 2020

El equipo de Marcelo Gallardo quiere mantener el buen juego que demostró en Brasil la semana pasada, cuando empató con San Pablo.





River Plate visita este martes a Binacional de Perú, en Lima, en donde el equipo de la altura de Juliaca hará de local, en un encuentro clave por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.



El partido, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D, se disputará desde las 21.30 en el estadio Nacional de la capital peruana, con arbitraje del boliviano Gery Vargas y transmisión de ESPN 2.



River vuelve a la acción en la competencia más importante de Sudamérica luego del valioso empate por 2-2 obtenido el pasado jueves contra San Pablo, en Brasil, luego de seis meses de inactividad.



El equipo dirigido por Marcelo Gallardo está segundo con cuatro puntos por debajo de Liga de Quito, de Ecuador, y -por diferencia de gol- arriba de San Pablo.





Deportivo Binacional, en tanto, no tuvo un buen regreso ya que cayó en Lima con Liga de Quito por 1-0, el pasado miércoles, y quedó en la última posición con tres unidades.



El campeón vigente del fútbol peruano perdió -por decisión de la Conmebol- la localía en la temida altura de Juliaca (3.840 metros sobre el nivel del mar) y necesita volver a ganar para aspirar a pasar de ronda en su primera participación en la Libertadores.

"Nos sentimos perjudicados. Parece que algo pasa que no nos permiten jugar en Juliaca. Definitivamente perdemos algo si no jugamos en la altura", expresó el entrenador Javier Arce, quien regresó al club a principios de septiembre en reemplazo del colombiano Flabio Torres.



La decisión de la Conmebol, respaldada por un informe de las autoridades del deporte peruano sobre la situación sanitaria de la ciudad andina, fue una buena noticia para River ya que evitó jugar en la altura, en donde el equipo peruano obtuvo su único triunfo: 2-1 ante San Pablo en su debut en la Libertadores.



Con este nuevo escenario, el "millonario" irá en busca de un triunfo en Lima que le allanaría el camino hacia los octavos de final, ya que luego tendrá dos partidos en condición de local.

La localía, sin embargo, no será total ya que por las obras en el estadio Monumental se trasladará a Avellaneda para jugar en el estadio de Independiente, el Libertadores de América.



A pesar de la mencionada falta de competencia oficial, River demostró estar entero en lo físico y en lo futbolístico para afrontar un nuevo desafío y la idea del "Muñeco" Gallardo sería repetir la formación que utilizó en el estadio Morumbí de San Pablo.

La buena para el cuerpo técnico es que sumó una nueva alternativa para el ataque con la recuperación de Lucas Pratto, quien superó una distensión en el isquiotibial derecho.



La única baja seguirá siendo el defensor Milton Casco, quien dio positivo de Covid hace poco más de una semana y recién podría reaparecer para el partido del jueves 30 ante San Pablo.



Luego de un receso con muchas complicaciones institucionales, Deportivo Binacional recién pudo volver a jugar el torneo peruano el 25 de agosto luego de haber perdido los puntos del primer compromiso ante Alianza Lima por violar el protocolo de bioseguridad establecido por la Federación de fútbol local.

Luego de otros tres partidos sin ganar (una derrota y dos empates) renunció el colombiano Flabio Torres y volvió su antecesor Arce, el DT que llevó al "Poderoso del Sur" al título local en 2019.



A poco de cumplirse un año de la final ante Flamengo, River vuelve a jugar en Perú donde mantiene un buen registro: de 14 partidos, ganó seis, empató cuatro y perdió la misma cantidad si se toma en cuenta la caída con el equipo carioca.



Este será el segundo partido oficial del "millonario", desde que goleó a Binacional 8-0 en Núñez en marzo pasado, antes del receso por la pandemia de coronavirus.



Posibles formaciones





Binacional: Raúl Fernández; Dahwling Leudo, Eder Fernández, Camilo Mancilla y Jeickson Reyes; Pablo Labrín y Yorkman Tello; Johan Arango, Roque Guachire, Andy Polar; y Sebastián Gularte. DT: Javier Arce.



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Julián Álvarez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Nicolás de la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.



Estadio: Nacional (Lima, Perú). Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)



Hora: 21.30. TV: ESPN 2.