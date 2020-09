Horóscopo para hoy 21 de septiembre 2020 Lunes, 21 de septiembre de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Apuntarás alto, como siempre, pero se te hará cuesta arriba progresar. Te aparecerán mil dudas amorosas en esta etapa.



Amor: Cuidado con los malentendidos o las situaciones poco claras, puedes perder mucho. Usa tu intuición, puedes arreglarlo todo.



Riqueza: Te costará como nunca adaptarte a cualquier cambio. Vendrán reuniones empresariales en forma virtual que terminarán siendo fructíferas a futuro.



Bienestar: Un guerrero es un conjunto de cualidades, valores y habilidades, que posees o puedes adquirir, y que te permitirán conducirte a una meta superior.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Te irá bien en los negocios, pero harás enemigos, y algunos peligrosos. También aparecerán sobresaltos en tu vida privada.



Amor: En tus relaciones sentimentales, al principio parece que todo son dificultades, pero tu astucia hace que llegues a buen término.



Riqueza: Tendrás tu revancha, pero aún no es tu momento. Intuición y determinación serán tus fuertes para lograr éxito financiero.



Bienestar: Es importante que reflexiones sobre la fe que depositas en ti mismo, si tú no confías en ti mismo, no esperes que nadie más lo haga.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Trata de ser un poco más extrovertido con tu entorno, así podrás disfrutar más de esas reuniones virtuales que aprecias tanto en estos momentos.



Amor: En lo que respecta a situaciones amorosas es mejor que por el momento te dediques a otras cosas. Ya vendrán tiempos mejores.



Riqueza: En tu actividad laboral las cosas empezarás a decaer, no te dejes derrotar. La situación se revertirá a la brevedad.



Bienestar: Evita los ambientes cerrados por un gran período de tiempo, ya que en ellos no hay una buena oxigenación para tu cuerpo. Realiza alguna actividad.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Los estudios que estás realizando te ponen más comunicativo y sociable. Hoy es una buena jornada para conocer gente nueva.



Amor: La relación con tu pareja pasa por un mal momento. Despiértate, haz lo necesario para que esa situación no se prolongue más.



Riqueza: Planifica a largo plazo cuando tomes decisiones sobre la dirección a seguir en tu trabajo. Siempre proyéctate hacia el futuro.



Bienestar: Tiendes a decir todo lo que piensas, pero deberás hacer un esfuerzo para contenerte a menos que quieras dar lugar a un conflicto desagradable.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Estarás paranoico ya que la angustia de sentirte poco hábil te tortura la mente. Deberás relajarte, así no puedes pensar bien.



Amor: Todo lo que le suceda es para celebrar, y en gran parte dependerá de la relación con tu pareja. Aprovecha este buen momento.



Riqueza: No te precipites en comprar o vender, no es buen momento. Aún cuando se presenten ofertas, abre bien los ojos y analiza todo.



Bienestar: Sólo la firmeza de carácter te servirá para discernir y encontrar las claves útiles para salir airoso de las complejas circunstancias del presente.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: La energía positiva que recibirás tendrá la fuerza necesaria para impulsar tu vida y para poder recuperar parte de lo perdido.



Amor: La persona ideal no existe, sí existe la posible, la real. No seas tan exigente con los demás y permítete conocer a los demás.



Riqueza: Puede que tengas una importante oportunidad de ascenso profesional o mejora económica, pero todo dependerá de ti.



Bienestar: Utiliza las bondades del Feng Shui para armonizar y renovar las energías de tu casa. Necesitas vivir en un ámbito sin mala onda.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tu amabilidad y buena predisposición acercarán a la gente. Ten cuidado, algunas personas no serán sinceras contigo.



Amor: Te manifestarás con tu pareja de manera intensa y original. No te retraigas, continúa en el camino de descubrir lo que los une.



Riqueza: Día para establecer nuevos contactos o para firmar contratos ventajosos. Serán acuerdos con beneficios a corto plazo.



Bienestar: Es conveniente que te tomes las cosas con más calma. No permitas que los demás absorban toda tu energía con sus problemas.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Tu sexto sentido estará muy activo hoy, y puede que te ayude en temas económicos si le prestas un poco de atención.



Amor: Habla con tu pareja sobre los conflictos que los aquejan. Expresa lo que sientes, pero no te cierres, escúchala.



Riqueza: En lo económico, entrarás en un período muy bueno, donde no deberás preocuparte por cómo hacer para llegar a fin de mes.



Bienestar: Sientes que no encajas en distintos ámbitos, y quizá sea porque no perteneces a esos grupos. Busca otros grupos de referencia.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Las pérdidas serán inevitables, pero si actúas con cautela podrás reducirlas al mínimo.



Amor: Recibirás reclamos que esconden una indisimulable tensión. Si cambias de actitud en el trato todo volverá a ser como antes.



Riqueza: Invertir en arte podría ser una buena opción si piensan en el futuro. Consulta con algún experto si no estás seguro de algo.



Bienestar: Será un buen día para planificar una actividad en donde puedas relajarte y repensar muchos aspectos de tu vida.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tendrás flechazos de creatividad. Debes sentarte a escribir en una hoja todo lo que piensas, porque luego lo dejarás pasar.



Amor: Aprovecha el día para meditar sobre tu vida amorosa. Tarde o temprano deberás tomar una decisión fundamental para tu futuro.



Riqueza: Evita las inversiones a largo plazo. Los asuntos de dinero manéjalos con precaución, ya que la suerte no te acompaña.



Bienestar: Recompone la unión familiar que hace tiempo está rota. Te hará bien lograr que tus seres queridos comiencen a limar asperezas.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tu hogar es el centro de tu mundo, pero exiges justicia e igualdad dentro del entorno doméstico. Serán días inolvidables.



Amor: Vives situaciones de romanticismo, buen momento. No estás acostumbrado a ver a tu pareja como un reflejo de ti mismo.



Riqueza: Eres inseguro a la hora de tomar decisiones. Confía en que tu evolución material puede alcanzar ribetes inimaginables.



Bienestar: El diálogo es la mejor manera de resolver los conflictos. Acércate a tu familia y hablen de los problemas que los aquejan.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Ten cuidado con lo que deseas, no estás preparado para asumir tantos riesgos. Ten calma y actúa con prudencia.



Amor: En el amor tu sentido del humor, tu valor y audacia pueden sorprender al sexo opuesto. Aprovecha esas características.



Riqueza: Eres muy buen gestor financiero, y esto se notará a lo largo de la época actual, pero deberás tomar grandes precauciones.



Bienestar: Si bien ese viaje que tenías planificado está cada vez más cerca, no te apures y empieza a pensarlo para el año próximo.