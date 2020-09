Buscan a tres personas que desaparecieron en el Paraná Lunes, 21 de septiembre de 2020 Ocurrió en la zona de la isla Meza. Eran cuatro hombres los que navegaban en una canoa que dio vuelta campana por los fuertes vientos. Uno de ellos fue rescatado con vida. Del resto no se tiene noticias.



Personal de Prefectura Naval realiza un exhaustivo trabajo de búsqueda en el río Paraná para rescatar los cuerpos de tres personas que desaparecieron al dar vuelta campana la canoa en la que navegaban. Eran cuatro los hombres los que iban en la pequeña embarcación, pero sólo uno pudo ser rescatado.



El lamentable suceso se produjo el sábado a la tarde en la zona de isla Meza. Una patrulla de la fuerza que recorría el lugar de modo preventivo pudo rescatar de las aguas a un hombre en estado de shock y no recordaba nada de lo que pasó.



Una vez que pudo ser trasladado a tierra en la zona de Punta Taitalo, donde residiría pudo manifestar a la Policía que junto con otros tres hombres se encontraban pescando en la zona y de repente los fuertes vientos hicieron que se levantara un oleaje que logró desestabilizar la canoa. Intentaron regresar a tierra pero les fue imposible y en un momento la canoa se dio vuelta campana y todos cayeron al agua. Comenzó a nadar en dirección a la costa, pero perdió de vista a sus amigos. Fue en ese momento que una patrulla de Prefectura pudo rescatarlo.



Ayer durante la jornada se realizaron tareas de rastrillaje por la zona e inmediaciones, pero no pudieron localizar al resto de los tripulantes. Tampoco los familiares de los desaparecidos dieron cuenta de que alguno haya logrado llegar a la costa.



Al caer la noche se suspendió la búsqueda y en las primeras horas de hoy se reanudarán las actividades. En el caso interviene el personal policial de la comisaría Décimo Séptima.