Curuzú Cuatiá permitira reuniones sociales el fin de semana Sábado, 19 de septiembre de 2020 El anuncio lo realizó el intendente de la localidad que no registró ningún caso desde el inicio de la pandemia. José Miguel Ángel Irigoyen explicó que las reuniones serán hasta las 2 de la mañana.



El intendente de Curuzú Cuatiá, José Miguel Ángel Irigoyen, realizó anuncios tras seis meses de confinamiento y ningún caso de coronavirus en la localidad. Habló sobre los alcances de la Resolución N° 351 que dispone como medida excepcional desde el sábado hasta el lunes 21 las reuniones sociales en grupos con un máximo de 10 personas, en domicilios particulares, con el debido cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes hasta el horario las 2.



Irigoyen indicó que las medidas estarán vigentes mientras no haya modificaciones en la situación epidemiológica que no registró ningún caso durante los seis meses de la cuarentena. También el jefe comunal pidió a los ciudadanos que eviten los viajes innecesarios a las ciudades consideradas como zonas rojas por el Comité de Crisis.



Además sobre los bares, restaurantes y cervecerías remarcó que en los últimos días “hemos tenido muchísimos reclamos, por lo que les pedimos a los comerciantes de estos rubros, que se ajusten a los protocolos”. Y añadió: ”hemos decidido permitir la atención de hasta 10 mesas con seis personas por mesa, pero que se instalen a la vista, ya sea en la vía pública o adentro del local pero en los sectores desde los cuales se puede observar desde afuera”.



Por otro lado el intendente volvió reiteró la importancia del uso de barbijo y del distanciamiento social, también agradeció a la ciudadanía y al personal abocado a los controles “por el buen trabajo y esfuerzo realizado, que ha llevado como resultado a que Curuzú no tenga casos de COVID positivo en seis meses”. Además insistió en que la localidad tiene mucho tráfico comercial con otras ciudades, y por ello la necesidad de reforzar el cumplimiento de los protocolos y los cuidados.